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Venezuela crea comisión presidencial para revisar habitabilidad de hogares tras terremotos
Venezuela crea comisión presidencial para revisar habitabilidad de hogares tras terremotos
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La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, dio a conocer esta medida, con el fin de agilizar los avances para ayudar a la población... 29.06.2026, Sputnik Mundo
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Además, la mandataria encargada resaltó que se elaborará un semáforo con el que se indicará si la casa está en condiciones seguras o no. Posteriormente, se realizarán estructuras públicas para restaurar o reconstruir vialidades, especialmente puentes.La comisión estará encabezada por el ingeniero Francisco Garcés y también formarán parte los ministerios de Hábitat y Vivienda, Obras públicas, el Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con integrantes de la Cámara de la Construcción. Asimismo, se sumarán las universidades de Carabobo, Central de Venezuela, la UEFA, Católica Andrés Bello, entre otras.
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Venezuela crea comisión presidencial para revisar habitabilidad de hogares tras terremotos

00:40 GMT 29.06.2026
© Foto : Prensa Presidencial de Venezuela (Telegram)La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
© Foto : Prensa Presidencial de Venezuela (Telegram)
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La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, dio a conocer esta medida, con el fin de agilizar los avances para ayudar a la población afectada por los recientes sismos, que han cobrado la vida de 1.450 personas.
"Hemos decidido crear en lo inmediato, la Comisión Presidencial para la evaluación de la habitabilidad, vivienda e infraestructura, y se pueda decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sea ocupada", puntualizó.
Personal de rescate participa en las labores de salvamento tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
América Latina
Aumenta el número de muertos y heridos tras los fuertes sismos en Venezuela
ayer, 18:42 GMT
Además, la mandataria encargada resaltó que se elaborará un semáforo con el que se indicará si la casa está en condiciones seguras o no. Posteriormente, se realizarán estructuras públicas para restaurar o reconstruir vialidades, especialmente puentes.
La comisión estará encabezada por el ingeniero Francisco Garcés y también formarán parte los ministerios de Hábitat y Vivienda, Obras públicas, el Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con integrantes de la Cámara de la Construcción. Asimismo, se sumarán las universidades de Carabobo, Central de Venezuela, la UEFA, Católica Andrés Bello, entre otras.
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