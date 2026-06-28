Venezuela abre el Poliedro de Caracas para voluntarios que quieran ayudar tras terremotos

De acuerdo con su reporte, algunos voluntarios siguen buscando a sus seres queridos. Es el caso de la médica Marienyeli Barrios, quien tiene familia en Catia La Mar, en el norte del territorio venezolano. "Tengo unos primos que quedaron bajo escombros, pero ya están a salvo. Sin embargo, tengo un primo de 10 años que no ha aparecido todavía. No perdemos la esperanza de encontrarlo con vida", dijo a Sputnik.
El centro de eventos en el país sudamericano ahora es un centro para organizar a quienes, de manera voluntaria, deseen auxiliar a las víctimas de los fuertes sismos de la última semana, informó el corresponsal de Sputnik, José Negrón Valera.
"Solo necesita su cédula de identidad, un teléfono y un correo electrónico donde les llegará un salvoconducto para que, de manera organizada, en conjunto y en coordinación con las autoridades nacionales, puedan prestar su valiosa colaboración", comentó.
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"Tengo unos primos que quedaron bajo escombros, pero ya están a salvo. Sin embargo, tengo un primo de 10 años que no ha aparecido todavía. No perdemos la esperanza de encontrarlo con vida", dijo a Sputnik.
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