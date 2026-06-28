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Aumenta el número de muertos y heridos tras los fuertes sismos en Venezuela
Aumenta el número de muertos y heridos tras los fuertes sismos en Venezuela
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La cifra de personas fallecidas ascendió a 1.450 tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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"Debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", señaló Jorge Rodríguez.El algo cargo agregó que unos 3.650 ciudadanos resultaron heridos y 12.721 personas se encuentran damnificadas. Además, la cifra de edificios afectados o colapsados se eleva a 774, 189 con colapso total y 585 con una afectación o un colapso parcial, indicó. Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.La ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
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Aumenta el número de muertos y heridos tras los fuertes sismos en Venezuela

18:42 GMT 28.06.2026 (actualizado: 18:44 GMT 28.06.2026)
© REUTERS Maxwell BricenoPersonal de rescate participa en las labores de salvamento tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026
Personal de rescate participa en las labores de salvamento tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
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La cifra de personas fallecidas ascendió a 1.450 tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En total, 2.501 edificios de infraestructura resultaron afectados.
"Debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", señaló Jorge Rodríguez.
El algo cargo agregó que unos 3.650 ciudadanos resultaron heridos y 12.721 personas se encuentran damnificadas. Además, la cifra de edificios afectados o colapsados se eleva a 774, 189 con colapso total y 585 con una afectación o un colapso parcial, indicó.
"Se han afectado 38 hospitales que ya estamos rápidamente reparando, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole, puentes, carreteras, etc. Con un total de 2.501 edificios de infraestructura", precisó.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
La ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
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7 de febrero 2023, 18:00 GMT
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