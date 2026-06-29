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Sin precedentes: ¿qué desafíos enfrenta el sistema de defensa antiaérea de Moscú?
Sin precedentes: ¿qué desafíos enfrenta el sistema de defensa antiaérea de Moscú?
Sputnik Mundo
Moscú se enfrenta a una intensidad de ataques que ningún sistema de defensa aérea del mundo ha tenido que repeler jamás, destacan los medios rusos y agregan... 29.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-29T16:39+0000
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Ni siquiera la Cúpula de Hierro israelí tuvo que interceptar tantos drones y misiles como los sistemas de defensa antiaérea que protegen Moscú.Se explica que las FFAA de Ucrania utilizan ahora una nueva táctica: si antes atacaban objetivos singulares, ahora pretenden sobrecargar la defensa antiaérea y la logística lanzando una salva de 400 o 1.000 drones. También se pretende con ello impactar a la población civil al entorpecer las comunicaciones, colapsar los nudos de transporte, inmovilizar los aviones y "poner nerviosos a los ciudadanos".Los lanzamientos de drones de las fuerzas ucranianas hacia Moscú se realizan ante las cámaras de los periodistas occidentales, y las imágenes se difunden inmediatamente por todos los canales ucranianos. Tal y como han subrayado los medios, la capital de Rusia es el símbolo principal durante estos ataques y a su parecer, "si se la golpea, es como si todo el país se estremeciera".Los medios también recordaron que del lado de Kiev se encuentra todo el potencial tecnológico de los países occidentales, así como su apoyo directo en materia organizativa, tecnológica, táctica, de inteligencia y financiera.Y sin embargo, pese a esa ofensiva sin precedentes, en la dirección de Moscú se derriba la inmensa mayoría de lo que vuela; según estimado, se intercepta el 98% de lo que se lanza a cientos de kilómetros de la capital rusa. Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, había señalado la necesidad de aumentar de forma rápida y significativa la producción de los sistemas de defensa antiaérea más demandados. Destacó que estos sistemas deben perfeccionarse constantemente de acuerdo con las necesidades de las operaciones militares y la protección de las instalaciones pertinentes, teniendo en cuenta los medios que emplea el enemigo.Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. De esta manera, atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil del instituto de Starobelsk, donde se alojaban 86 personas. El ataque se saldó con 21 jovenes fallecidos y 44 heridos. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa, particularmente, terminales y refinerías petroleras, se han convertido desde entonces en una práctica habitual.
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Sin precedentes: ¿qué desafíos enfrenta el sistema de defensa antiaérea de Moscú?
16:39 GMT 29.06.2026 (actualizado: 16:44 GMT 29.06.2026)
Moscú se enfrenta a una intensidad de ataques que ningún sistema de defensa aérea del mundo ha tenido que repeler jamás, destacan los medios rusos y agregan además que la capital del país está construyendo una nueva estructura de protección contra los drones.
Ni siquiera la Cúpula de Hierro israelí tuvo que interceptar tantos drones y misiles como los sistemas de defensa antiaérea que protegen Moscú.
Se explica que las FFAA de Ucrania utilizan ahora una nueva táctica: si antes atacaban objetivos singulares, ahora pretenden sobrecargar la defensa antiaérea y la logística lanzando una salva de 400 o 1.000 drones. También se pretende con ello impactar a la población civil al entorpecer las comunicaciones, colapsar los nudos de transporte, inmovilizar los aviones y "poner nerviosos a los ciudadanos".
Los lanzamientos de drones de las fuerzas ucranianas hacia Moscú se realizan ante las cámaras de los periodistas occidentales, y las imágenes se difunden inmediatamente por todos los canales ucranianos. Tal y como han subrayado los medios, la capital de Rusia es el símbolo principal durante estos ataques y a su parecer, "si se la golpea, es como si todo el país se estremeciera".
Los medios también recordaron que del lado de Kiev se encuentra todo el potencial tecnológico de los países occidentales, así como su apoyo directo en materia organizativa, tecnológica, táctica, de inteligencia y financiera.
Y sin embargo, pese a esa ofensiva sin precedentes, en la dirección de Moscú se derriba la inmensa mayoría de lo que vuela; según estimado, se intercepta el 98% de lo que se lanza a cientos de kilómetros de la capital rusa.
Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, había señalado la necesidad de aumentar de forma rápida y significativa la producción de los sistemas de defensa antiaérea más demandados. Destacó que estos sistemas deben perfeccionarse constantemente de acuerdo con las necesidades de las operaciones militares y la protección de las instalaciones pertinentes, teniendo en cuenta los medios que emplea el enemigo.
Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil
. De esta manera, atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil del instituto de Starobelsk, donde se alojaban 86 personas. El ataque se saldó con 21 jovenes fallecidos
y 44 heridos.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa, particularmente, terminales y refinerías petroleras, se han convertido desde entonces en una práctica habitual.
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