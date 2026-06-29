https://noticiaslatam.lat/20260629/asi-es-como-rusia-implanta-la-inteligencia-artificial-en-el-ambito-militar-1174092544.html
Así es como Rusia implanta la inteligencia artificial en el ámbito militar
Así es como Rusia implanta la inteligencia artificial en el ámbito militar
Sputnik Mundo
La implantación de la inteligencia artificial en el ámbito militar es uno de los proyectos prioritarios del Ministerio de Defensa de Rusia, declaró el... 29.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-29T07:17+0000
2026-06-29T07:17+0000
2026-06-29T07:49+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ industria militar
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
dron de ataque
inteligencia artificial
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1d/1174092384_0:138:3036:1846_1920x0_80_0_0_6d93308e5cea9222dc4b2e178dda1df1.jpg
Añadió que la inteligencia artificial también se está incorporando de forma activa a la defensa antiaérea.El titular subrayó que las unidades de sistemas no tripulados creadas en las FFAA rusas demostraron su eficacia, que es tres veces superior a la de las unidades convencionales.Además, aseveró que el Ministerio de Defensa apoya activamente la creación y el desarrollo, en primera línea, de laboratorios dedicados a la fabricación y el perfeccionamiento de vehículos aéreos no tripulados y sistemas robóticos terrestres.Beloúsov precisó que dichos proyectos se financian para la adquisición de componentes, piezas de recambio, impresoras 3D y otros elementos.En cuanto a la defensa frente a los drones ucranianos, el ministro destacó que continúan los trabajos activos para perfeccionar el sistema de defensa antiaérea.En este contexto, comentó que se está creando activamente un entorno informativo unificado para mejorar el conocimiento de la situación."Se ha comenzado a implantar activamente, empezando por el nivel táctico y continuando hacia arriba, un 'software' que permite, a nivel táctico, identificar el objetivo, visualizar toda la situación, dirigir el combate", explicó.
https://noticiaslatam.lat/20260622/campo-de-pruebas-experto-condena-el-papel-de-la-otan-en-el-funcionamiento-de-los-drones-ucranianos-1173986055.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1d/1174092384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c44614b3fa397bdd1e83b04a31e78ed5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ industria militar, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, dron de ataque, inteligencia artificial
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ industria militar, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, dron de ataque, inteligencia artificial
Así es como Rusia implanta la inteligencia artificial en el ámbito militar
07:17 GMT 29.06.2026 (actualizado: 07:49 GMT 29.06.2026)
La implantación de la inteligencia artificial en el ámbito militar es uno de los proyectos prioritarios del Ministerio de Defensa de Rusia, declaró el ministro, Andréi Beloúsov, en una reunión con corresponsales militares.
"La IA en los drones se aplica actualmente, principalmente, en dos ámbitos. El primero es todo lo relacionado con el reconocimiento de imágenes y la detección automática de objetivos, y el segundo es la navegación. Las redes neuronales deben entrenarse", afirmó el ministro.
Añadió que la inteligencia artificial también se está incorporando de forma activa a la defensa antiaérea.
El titular subrayó que las unidades de sistemas no tripulados creadas en las FFAA rusas demostraron su eficacia, que es tres veces superior a la de las unidades convencionales.
Además, aseveró que el Ministerio de Defensa apoya activamente la creación y el desarrollo, en primera línea, de laboratorios dedicados a la fabricación y el perfeccionamiento de vehículos aéreos no tripulados y sistemas robóticos terrestres.
"En cuanto a los laboratorios, prácticamente en cada unidad importante —y sin duda en las divisiones—, este trabajo está bien organizado y funciona a pleno rendimiento", afirmó.
Beloúsov precisó que dichos proyectos se financian para la adquisición de componentes, piezas de recambio, impresoras 3D y otros elementos.
En cuanto a la defensa frente a los drones ucranianos, el ministro destacó que continúan los trabajos activos para perfeccionar el sistema de defensa antiaérea.
"La situación cambia cada dos o tres meses. En todas las agrupaciones se ha establecido un sistema escalonado de defensa con interceptores tácticos, formado por grupos de fuego móviles armados principalmente con interceptores FPV. Este es el sistema que se está implantando activamente en estos momentos", explicó Beloúsov.
En este contexto, comentó que se está creando activamente un entorno informativo unificado para mejorar el conocimiento de la situación.
"Se ha comenzado a implantar activamente, empezando por el nivel táctico y continuando hacia arriba, un 'software' que permite, a nivel táctico, identificar el objetivo, visualizar toda la situación, dirigir el combate", explicó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.