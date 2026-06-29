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Así es como Rusia implanta la inteligencia artificial en el ámbito militar

Así es como Rusia implanta la inteligencia artificial en el ámbito militar

Sputnik Mundo

La implantación de la inteligencia artificial en el ámbito militar es uno de los proyectos prioritarios del Ministerio de Defensa de Rusia, declaró el... 29.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-29T07:17+0000

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Añadió que la inteligencia artificial también se está incorporando de forma activa a la defensa antiaérea.El titular subrayó que las unidades de sistemas no tripulados creadas en las FFAA rusas demostraron su eficacia, que es tres veces superior a la de las unidades convencionales.Además, aseveró que el Ministerio de Defensa apoya activamente la creación y el desarrollo, en primera línea, de laboratorios dedicados a la fabricación y el perfeccionamiento de vehículos aéreos no tripulados y sistemas robóticos terrestres.Beloúsov precisó que dichos proyectos se financian para la adquisición de componentes, piezas de recambio, impresoras 3D y otros elementos.En cuanto a la defensa frente a los drones ucranianos, el ministro destacó que continúan los trabajos activos para perfeccionar el sistema de defensa antiaérea.En este contexto, comentó que se está creando activamente un entorno informativo unificado para mejorar el conocimiento de la situación."Se ha comenzado a implantar activamente, empezando por el nivel táctico y continuando hacia arriba, un 'software' que permite, a nivel táctico, identificar el objetivo, visualizar toda la situación, dirigir el combate", explicó.

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