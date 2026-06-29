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Horas y días después de los terremotos: así rescatan a personas de entre los escombros en Venezuela
Horas y días después de los terremotos: así rescatan a personas de entre los escombros en Venezuela
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Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela, que han cobrado la... 29.06.2026, Sputnik Mundo
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Horas y días después de los terremotos: así rescatan a personas de entre los escombros en Venezuela

11:35 GMT 29.06.2026
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Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela, que han cobrado la vida de 1.450 personas y dejado heridos a aproximadamente 3.650 ciudadanos.
Sputnik te presenta las imágenes que reflejan el esfuerzo de los equipos de emergencia para asistir a la población afectada.
© REUTERS Maxwell Briceno

La brigada mexicana rescata a Jhonquer Cerpas, de 13 años, en La Guaira, el 27 de junio.

La brigada mexicana rescata a Jhonquer Cerpas, de 13 años, en La Guaira, el 27 de junio. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Maxwell Briceno

La brigada mexicana rescata a Jhonquer Cerpas, de 13 años, en La Guaira, el 27 de junio.

© AP Photo / Fernando Vergara

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros tres días después de que los terremotos azotaran Catia la Mar.

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros tres días después de que los terremotos azotaran Catia la Mar. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Fernando Vergara

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros tres días después de que los terremotos azotaran Catia la Mar.

© REUTERS Gaby Oraa

Un perro de rescate trabaja entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira.

Un perro de rescate trabaja entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Gaby Oraa

Un perro de rescate trabaja entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira.

© AP Photo / Fernando Vergara

Los equipos de rescate colocan a Daniel Cordero en una camilla tras sacarlo de entre los escombros dos días después del terremoto que sacudió Catia la Mar.

Los equipos de rescate colocan a Daniel Cordero en una camilla tras sacarlo de entre los escombros dos días después del terremoto que sacudió Catia la Mar. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Fernando Vergara

Los equipos de rescate colocan a Daniel Cordero en una camilla tras sacarlo de entre los escombros dos días después del terremoto que sacudió Catia la Mar.

© AP Photo / Matias Delacroix

Un joven rescatado de entre los escombros es trasladado en moto dos días después de los terremotos en La Guaira.

Un joven rescatado de entre los escombros es trasladado en moto dos días después de los terremotos en La Guaira. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matias Delacroix

Un joven rescatado de entre los escombros es trasladado en moto dos días después de los terremotos en La Guaira.

© AP Photo / Fernando Vergara

Los equipos de rescate transportan a Patrick Vargas tras sacarlo de entre los escombros dos días después de que el terremoto sacudiera Catia la Mar.

Los equipos de rescate transportan a Patrick Vargas tras sacarlo de entre los escombros dos días después de que el terremoto sacudiera Catia la Mar. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Fernando Vergara

Los equipos de rescate transportan a Patrick Vargas tras sacarlo de entre los escombros dos días después de que el terremoto sacudiera Catia la Mar.

© AP Photo / Fernando Vergara

Los equipos de rescate rescatan a Moisés Calzadilla, de 11 años, de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira.

Los equipos de rescate rescatan a Moisés Calzadilla, de 11 años, de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Fernando Vergara

Los equipos de rescate rescatan a Moisés Calzadilla, de 11 años, de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira.

© AP Photo / Matias Delacroix

Una mujer llora junto a unos edificios dañados tres días después de que se produjera un terremoto en La Guaira.

Una mujer llora junto a unos edificios dañados tres días después de que se produjera un terremoto en La Guaira. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matias Delacroix

Una mujer llora junto a unos edificios dañados tres días después de que se produjera un terremoto en La Guaira.

© AP Photo / Matias Delacroix

Unos vecinos transportan a un hombre rescatado de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira.

Unos vecinos transportan a un hombre rescatado de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matias Delacroix

Unos vecinos transportan a un hombre rescatado de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira.

© AP Photo / Ariana Cubillos

Franklin Fuentes busca a sus familiares desaparecidos en el edificio derrumbado donde vivían, dos días después de que los terremotos azotaran La Guaira.

Franklin Fuentes busca a sus familiares desaparecidos en el edificio derrumbado donde vivían, dos días después de que los terremotos azotaran La Guaira. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ariana Cubillos

Franklin Fuentes busca a sus familiares desaparecidos en el edificio derrumbado donde vivían, dos días después de que los terremotos azotaran La Guaira.

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