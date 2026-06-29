Horas y días después de los terremotos: así rescatan a personas de entre los escombros en Venezuela
La brigada mexicana rescata a Jhonquer Cerpas, de 13 años, en La Guaira, el 27 de junio.
La brigada mexicana rescata a Jhonquer Cerpas, de 13 años, en La Guaira, el 27 de junio.
Trabajadores de rescate buscan entre los escombros tres días después de que los terremotos azotaran Catia la Mar.
Trabajadores de rescate buscan entre los escombros tres días después de que los terremotos azotaran Catia la Mar.
Un perro de rescate trabaja entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira.
Un perro de rescate trabaja entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira.
Los equipos de rescate colocan a Daniel Cordero en una camilla tras sacarlo de entre los escombros dos días después del terremoto que sacudió Catia la Mar.
Los equipos de rescate colocan a Daniel Cordero en una camilla tras sacarlo de entre los escombros dos días después del terremoto que sacudió Catia la Mar.
Un joven rescatado de entre los escombros es trasladado en moto dos días después de los terremotos en La Guaira.
Un joven rescatado de entre los escombros es trasladado en moto dos días después de los terremotos en La Guaira.
Los equipos de rescate transportan a Patrick Vargas tras sacarlo de entre los escombros dos días después de que el terremoto sacudiera Catia la Mar.
Los equipos de rescate transportan a Patrick Vargas tras sacarlo de entre los escombros dos días después de que el terremoto sacudiera Catia la Mar.
Los equipos de rescate rescatan a Moisés Calzadilla, de 11 años, de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira.
Los equipos de rescate rescatan a Moisés Calzadilla, de 11 años, de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira.
Una mujer llora junto a unos edificios dañados tres días después de que se produjera un terremoto en La Guaira.
Una mujer llora junto a unos edificios dañados tres días después de que se produjera un terremoto en La Guaira.
Unos vecinos transportan a un hombre rescatado de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira.
Unos vecinos transportan a un hombre rescatado de entre los escombros tres días después de los terremotos en La Guaira.
Franklin Fuentes busca a sus familiares desaparecidos en el edificio derrumbado donde vivían, dos días después de que los terremotos azotaran La Guaira.
Franklin Fuentes busca a sus familiares desaparecidos en el edificio derrumbado donde vivían, dos días después de que los terremotos azotaran La Guaira.