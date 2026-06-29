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Horas y días después de los terremotos: así rescatan a personas de entre los escombros en Venezuela

Horas y días después de los terremotos: así rescatan a personas de entre los escombros en Venezuela

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Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela, que han cobrado la... 29.06.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te presenta las imágenes que reflejan el esfuerzo de los equipos de emergencia para asistir a la población afectada.

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