https://noticiaslatam.lat/20260629/el-pueblo-salva-al-pueblo-asi-es-como-los-grupos-de-rescate-trabajan-entre-los-escombros-en-1174097604.html
"El pueblo salva al pueblo": así es como los grupos de rescate trabajan entre los escombros en Venezuela
"El pueblo salva al pueblo": así es como los grupos de rescate trabajan entre los escombros en Venezuela
Sputnik Mundo
Los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso tras los devastadores terremotos en Venezuela. El corresponsal de Sputnik acompañó a los rescatistas que... 29.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-29T19:39+0000
2026-06-29T19:39+0000
2026-06-29T19:39+0000
multimedia
venezuela
🟠 video
terremoto en venezuela (2026)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1d/1174097422_678:840:2554:1895_1920x0_80_0_0_cd9bc5d17fa4faf853cbf2ccc869dc09.jpg
Los miembros de equipos de rescate de diferentes países relatan en primera persona cómo se desarrollan las labores para encontrar supervivientes. Uno de ellos recuerda el momento en que lograron liberar con vida a una niña de diez años y a su abuela.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.El doble sismo, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.450 muertos y 3.650 heridos, según el último balance oficial que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
https://noticiaslatam.lat/20260629/no-solo-hay-lamentos-humanos-entre-las-ruinas-asi-es-como-los-veterinarios-de-venezuela-luchan-1174095542.html
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1d/1174097422_586:358:2612:1877_1920x0_80_0_0_1349a2ae2bdddb24f43a9b485802e452.jpg
"El pueblo salva al pueblo": así es como los grupos de rescate trabajan entre los escombros en Venezuela
Sputnik Mundo
"El pueblo salva al pueblo": así es como los grupos de rescate trabajan entre los escombros en Venezuela
2026-06-29T19:39+0000
true
PT0M58S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
venezuela, 🟠 video, terremoto en venezuela (2026)
venezuela, 🟠 video, terremoto en venezuela (2026)
"El pueblo salva al pueblo": así es como los grupos de rescate trabajan entre los escombros en Venezuela
Los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso tras los devastadores terremotos en Venezuela. El corresponsal de Sputnik acompañó a los rescatistas que están desmantelando escombros en La Guaira.
Los miembros de equipos de rescate de diferentes países relatan en primera persona cómo se desarrollan las labores para encontrar supervivientes. Uno de ellos recuerda el momento en que lograron liberar con vida a una niña de diez años y a su abuela.
"Tenemos aquí cuatro o cinco meses para localizar a todas las víctimas desaparecidas y que vuelva esto un poco a la normalidad", sostuvo un rescatista, comentando la posible duración de los trabajos de rescate.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5
se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
El doble sismo, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.450 muertos
y 3.650 heridos, según el último balance oficial que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.