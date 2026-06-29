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"El pueblo salva al pueblo": así es como los grupos de rescate trabajan entre los escombros en Venezuela

"El pueblo salva al pueblo": así es como los grupos de rescate trabajan entre los escombros en Venezuela

Sputnik Mundo

Los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso tras los devastadores terremotos en Venezuela. El corresponsal de Sputnik acompañó a los rescatistas que... 29.06.2026, Sputnik Mundo

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Los miembros de equipos de rescate de diferentes países relatan en primera persona cómo se desarrollan las labores para encontrar supervivientes. Uno de ellos recuerda el momento en que lograron liberar con vida a una niña de diez años y a su abuela.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.El doble sismo, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.450 muertos y 3.650 heridos, según el último balance oficial que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.

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