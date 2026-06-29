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Asciende la cifra de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela
Asciende la cifra de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 1.719, mientras que los heridos suman 5.034, comunicó el presidente de la Asamblea... 29.06.2026, Sputnik Mundo
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Además, según el algo cargo, al menos 15.866 ciudadanos se encuentran damnificados.En cuanto a los daños, destacó que unos 189 edificios sufrieron colapso total y 666 un colapso parcial, fueron gravemente o intensivamente afectados.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
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Asciende la cifra de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela

18:23 GMT 29.06.2026 (actualizado: 18:26 GMT 29.06.2026)
© REUTERS Leonardo Fernandez ViloriaLos rescatistas buscan víctimas entre los escombros, después de que los terremotos azotaran el país, en el barrio de Tanaguarena, La Guaira, Venezuela, 28 de junio de 2026
Los rescatistas buscan víctimas entre los escombros, después de que los terremotos azotaran el país, en el barrio de Tanaguarena, La Guaira, Venezuela, 28 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 1.719, mientras que los heridos suman 5.034, comunicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
"La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719 y 5.034 personas heridas", señaló el funcionario en un mensaje a la población.
Además, según el algo cargo, al menos 15.866 ciudadanos se encuentran damnificados.
En cuanto a los daños, destacó que unos 189 edificios sufrieron colapso total y 666 un colapso parcial, fueron gravemente o intensivamente afectados.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
No solo hay lamentos humanos entre las ruinas: así es como los veterinarios de Venezuela luchan incansablemente por cada latido - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
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