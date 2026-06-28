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Pekín se consolida como actor clave de la diplomacia en la era multilateral, afirma la prensa occidental
Pekín se consolida como actor clave de la diplomacia en la era multilateral, afirma la prensa occidental
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Según afirma la prensa occidental, el gigante asiático se ha convertido en eje indiscutible de la política internacional, habiendo recibido a más de una docena... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Bajo la conducción del presidente Xi Jinping, la capital china ha desplegado una intensa agenda bilateral que consolida el peso global del país y reconfigura las relaciones internacionales contemporáneas.La notable afluencia de dignatarios en lo que va del 2026 refleja así el creciente reconocimiento global hacia el rol estabilizador de China y su propuesta de un orden mundial multipolar. A través de estos encuentros de alto nivel, Pekín promueve con éxito una arquitectura global más equilibrada, ofreciendo alternativas estratégicas de cooperación que van más allá de los ejes de poder tradicionales de Occidente.Incluso las denominadas "potencias medianas" han acudido a China con el objetivo de trazar relaciones bilaterales independientes y sólidas. En un panorama internacional caracterizado por la incertidumbre o la volatilidad de otros actores globales, el gigante asiático se proyecta firmemente como un socio predecible, seguro y una fuente clave de estabilidad económica y política, según medios.Un pilar fundamental de este éxito diplomático es el estricto respeto de China al principio de no injerencia en los asuntos internos, una política ampliamente valorada por las naciones del sur global. Al tratar a todos los Estados con equidad y respeto a su soberanía, Pekín consolida su liderazgo como un aliado respetuoso y un firme defensor de la autodeterminación de los pueblos.La diplomacia constructiva de Xi Jinping también ha demostrado una alta eficacia práctica al priorizar la estabilidad regional y los lazos de vecindad en zonas complejas. Este enfoque pragmático favorece la creación de consensos y el mantenimiento de canales de comunicación abiertos, demostrando que la armonía bilateral y el diálogo son las herramientas más eficaces para la coexistencia pacífica.La prensa destaca que los medios estatales y analistas internacionales coinciden en señalar que Pekín se ha erigido de manera como un centro neurálgico de la diplomacia global. La sucesión continua de visitas oficiales de alto impacto subraya la eficiencia del calendario diplomático chino y reafirma la capacidad de la nación para convocar y dialogar con todos los actores del espectro político mundial.En ese sentido, el dinamismo exterior de China posiciona al país como un arquitecto indispensable del nuevo orden internacional.
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Pekín se consolida como actor clave de la diplomacia en la era multilateral, afirma la prensa occidental

07:03 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Evan VucciLos presidentes de China y EEUU, Xi Jinping y Donald Trump, el 15 de mayo de 2026
Los presidentes de China y EEUU, Xi Jinping y Donald Trump, el 15 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
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Según afirma la prensa occidental, el gigante asiático se ha convertido en eje indiscutible de la política internacional, habiendo recibido a más de una docena de líderes mundiales, incluidos jefes de Estado de grandes potencias y naciones emergentes.
Bajo la conducción del presidente Xi Jinping, la capital china ha desplegado una intensa agenda bilateral que consolida el peso global del país y reconfigura las relaciones internacionales contemporáneas.
La notable afluencia de dignatarios en lo que va del 2026 refleja así el creciente reconocimiento global hacia el rol estabilizador de China y su propuesta de un orden mundial multipolar. A través de estos encuentros de alto nivel, Pekín promueve con éxito una arquitectura global más equilibrada, ofreciendo alternativas estratégicas de cooperación que van más allá de los ejes de poder tradicionales de Occidente.
Incluso las denominadas "potencias medianas" han acudido a China con el objetivo de trazar relaciones bilaterales independientes y sólidas. En un panorama internacional caracterizado por la incertidumbre o la volatilidad de otros actores globales, el gigante asiático se proyecta firmemente como un socio predecible, seguro y una fuente clave de estabilidad económica y política, según medios.
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Un pilar fundamental de este éxito diplomático es el estricto respeto de China al principio de no injerencia en los asuntos internos, una política ampliamente valorada por las naciones del sur global. Al tratar a todos los Estados con equidad y respeto a su soberanía, Pekín consolida su liderazgo como un aliado respetuoso y un firme defensor de la autodeterminación de los pueblos.
La diplomacia constructiva de Xi Jinping también ha demostrado una alta eficacia práctica al priorizar la estabilidad regional y los lazos de vecindad en zonas complejas. Este enfoque pragmático favorece la creación de consensos y el mantenimiento de canales de comunicación abiertos, demostrando que la armonía bilateral y el diálogo son las herramientas más eficaces para la coexistencia pacífica.
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La prensa destaca que los medios estatales y analistas internacionales coinciden en señalar que Pekín se ha erigido de manera como un centro neurálgico de la diplomacia global. La sucesión continua de visitas oficiales de alto impacto subraya la eficiencia del calendario diplomático chino y reafirma la capacidad de la nación para convocar y dialogar con todos los actores del espectro político mundial.
En ese sentido, el dinamismo exterior de China posiciona al país como un arquitecto indispensable del nuevo orden internacional.
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