https://noticiaslatam.lat/20260628/pekin-se-consolida-como-actor-clave-de-la-diplomacia-en-la-era-multilateral-afirma-la-prensa-1174081056.html

Pekín se consolida como actor clave de la diplomacia en la era multilateral, afirma la prensa occidental

Pekín se consolida como actor clave de la diplomacia en la era multilateral, afirma la prensa occidental

Sputnik Mundo

Según afirma la prensa occidental, el gigante asiático se ha convertido en eje indiscutible de la política internacional, habiendo recibido a más de una docena... 28.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-28T07:03+0000

2026-06-28T07:03+0000

2026-06-28T07:03+0000

internacional

china

diplomacia

pekín

xi jinping

global times

occidente

aranceles

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173490878_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab197b623bc4ac084bd3542373a76efe.jpg

Bajo la conducción del presidente Xi Jinping, la capital china ha desplegado una intensa agenda bilateral que consolida el peso global del país y reconfigura las relaciones internacionales contemporáneas.La notable afluencia de dignatarios en lo que va del 2026 refleja así el creciente reconocimiento global hacia el rol estabilizador de China y su propuesta de un orden mundial multipolar. A través de estos encuentros de alto nivel, Pekín promueve con éxito una arquitectura global más equilibrada, ofreciendo alternativas estratégicas de cooperación que van más allá de los ejes de poder tradicionales de Occidente.Incluso las denominadas "potencias medianas" han acudido a China con el objetivo de trazar relaciones bilaterales independientes y sólidas. En un panorama internacional caracterizado por la incertidumbre o la volatilidad de otros actores globales, el gigante asiático se proyecta firmemente como un socio predecible, seguro y una fuente clave de estabilidad económica y política, según medios.Un pilar fundamental de este éxito diplomático es el estricto respeto de China al principio de no injerencia en los asuntos internos, una política ampliamente valorada por las naciones del sur global. Al tratar a todos los Estados con equidad y respeto a su soberanía, Pekín consolida su liderazgo como un aliado respetuoso y un firme defensor de la autodeterminación de los pueblos.La diplomacia constructiva de Xi Jinping también ha demostrado una alta eficacia práctica al priorizar la estabilidad regional y los lazos de vecindad en zonas complejas. Este enfoque pragmático favorece la creación de consensos y el mantenimiento de canales de comunicación abiertos, demostrando que la armonía bilateral y el diálogo son las herramientas más eficaces para la coexistencia pacífica.La prensa destaca que los medios estatales y analistas internacionales coinciden en señalar que Pekín se ha erigido de manera como un centro neurálgico de la diplomacia global. La sucesión continua de visitas oficiales de alto impacto subraya la eficiencia del calendario diplomático chino y reafirma la capacidad de la nación para convocar y dialogar con todos los actores del espectro político mundial.En ese sentido, el dinamismo exterior de China posiciona al país como un arquitecto indispensable del nuevo orden internacional.

https://noticiaslatam.lat/20250404/la-leccion-de-los-aranceles-la-estrategia-mas-inteligente-es-apostar-por-el-multilateralismo-1161852680.html

https://noticiaslatam.lat/20260521/la-visita-de-putin-a-china-envia-una-senal-a-eeuu-de-que-se-nace-un-mundo-multipolar-opina-un-1173546747.html

china

pekín

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, diplomacia, pekín, xi jinping, global times, occidente, aranceles