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"Lograron encontrarlos sin vida": futbolista argentino Lucas Trejo pierde a su familia en los sismos en Venezuela
"Lograron encontrarlos sin vida": futbolista argentino Lucas Trejo pierde a su familia en los sismos en Venezuela
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A tres días de remoción de escombros tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, los rescatistas encontraron los cuerpos de la familia del defensor... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Cuando ocurrieron los terremotos, el futbolista se encontraba en Caracas para disputar un encuentro frente al Deportivo Miranda Fútbol Club. Al regresar a La Guaira, encontró el edificio donde vivía su familia completamente destruido y, posteriormente, participó en las labores de búsqueda entre los escombros.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.El doble terremoto, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el último balance oficial que ofreció el sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.La ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
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"Lograron encontrarlos sin vida": futbolista argentino Lucas Trejo pierde a su familia en los sismos en Venezuela
14:01 GMT 28.06.2026 (actualizado: 14:27 GMT 28.06.2026)
A tres días de remoción de escombros tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, los rescatistas encontraron los cuerpos de la familia del defensor argentino Lucas Trejo: su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa, confirma el Club Sport Marítimo de La Guaira, en el que juega el futbolista.
"El Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente la pérdida de la familia de Lucas Trejo (…) Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida", indica el equipo en sus redes sociales.
Cuando ocurrieron los terremotos, el futbolista se encontraba en Caracas para disputar un encuentro frente al Deportivo Miranda Fútbol Club. Al regresar a La Guaira, encontró el edificio donde vivía su familia completamente destruido y, posteriormente, participó en las labores de búsqueda entre los escombros.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5
se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
El doble terremoto, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.430 muertos
y 3.238 heridos, según el último balance oficial que ofreció el sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.
La ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.