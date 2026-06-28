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"Lograron encontrarlos sin vida": futbolista argentino Lucas Trejo pierde a su familia en los sismos en Venezuela

"Lograron encontrarlos sin vida": futbolista argentino Lucas Trejo pierde a su familia en los sismos en Venezuela

Sputnik Mundo

A tres días de remoción de escombros tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, los rescatistas encontraron los cuerpos de la familia del defensor... 28.06.2026, Sputnik Mundo

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Cuando ocurrieron los terremotos, el futbolista se encontraba en Caracas para disputar un encuentro frente al Deportivo Miranda Fútbol Club. Al regresar a La Guaira, encontró el edificio donde vivía su familia completamente destruido y, posteriormente, participó en las labores de búsqueda entre los escombros.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.El doble terremoto, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el último balance oficial que ofreció el sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.La ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.

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