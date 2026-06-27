Aumenta a 1.430 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela
17:33 GMT 27.06.2026 (actualizado: 18:24 GMT 27.06.2026)
© REUTERS Maxwell BricenoLas consecuencias de los terremotos en Venezuela, el 26 de junio de 2026
© REUTERS Maxwell Briceno
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El número de fallecidos tras el doble sismo en el país sudamericano ascendió a 1.430 personas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una intervención. También añadió que el saldo de heridos creció a 3.238 atendidos.
"A esta hora (...) lamentablemente han perdido la vida 1.430 personas; va nuestro abrazo, nuestro pésame, nuestras condolencias para los familiares, para los allegados de estas venezolanas y estos venezolanos. Hemos contabilizado atendidas a 3.238 personas heridas", sostuvo.
También señaló que unas 3.142 familias que se han quedado sin hogar, recibieron alojamiento en refugios. Además, indicó que 430 réplicas fueron reportadas tras los dos terremotos del pasado 24 de junio.
🇻🇪🥀🕯 Aumenta el balance de muertos y heridos tras el doble sismo en Venezuela— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 27, 2026
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Recientemente, Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia, mientras la comunidad internacional intensifica el envío de ayuda humanitaria al país.