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Aumenta a 1.430 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela

Aumenta a 1.430 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela

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El número de fallecidos tras el doble sismo en el país sudamericano ascendió a 1.430 personas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez... 27.06.2026, Sputnik Mundo

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También señaló que unas 3.142 familias que se han quedado sin hogar, recibieron alojamiento en refugios. Además, indicó que 430 réplicas fueron reportadas tras los dos terremotos del pasado 24 de junio.Recientemente, Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia, mientras la comunidad internacional intensifica el envío de ayuda humanitaria al país.

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