Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260627/aumenta-a-1430-el-numero-de-muertos-por-el-doble-terremoto-en-venezuela--1174080546.html
Aumenta a 1.430 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela
Aumenta a 1.430 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela
Sputnik Mundo
El número de fallecidos tras el doble sismo en el país sudamericano ascendió a 1.430 personas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T17:33+0000
2026-06-27T18:24+0000
américa latina
jorge rodríguez
venezuela
seguridad
terremoto
sismo
🌎 américa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1a/1174070571_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a83dc65220a1e02ac0f0f882b782754e.jpg
También señaló que unas 3.142 familias que se han quedado sin hogar, recibieron alojamiento en refugios. Además, indicó que 430 réplicas fueron reportadas tras los dos terremotos del pasado 24 de junio.Recientemente, Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia, mientras la comunidad internacional intensifica el envío de ayuda humanitaria al país.
https://noticiaslatam.lat/20260627/argentina-envia-ayuda-humanitaria-a-venezuela-tras-el-doble-terremoto-que-golpeo-al-pais-1174077808.html
venezuela
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1a/1174070571_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f8724887919891075c6d72a3cdd55c67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jorge rodríguez, venezuela, seguridad, terremoto, sismo, 🌎 américa
jorge rodríguez, venezuela, seguridad, terremoto, sismo, 🌎 américa

Aumenta a 1.430 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela

17:33 GMT 27.06.2026 (actualizado: 18:24 GMT 27.06.2026)
© REUTERS Maxwell BricenoLas consecuencias de los terremotos en Venezuela, el 26 de junio de 2026
Las consecuencias de los terremotos en Venezuela, el 26 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
© REUTERS Maxwell Briceno
Síguenos en
El número de fallecidos tras el doble sismo en el país sudamericano ascendió a 1.430 personas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una intervención. También añadió que el saldo de heridos creció a 3.238 atendidos.

"A esta hora (...) lamentablemente han perdido la vida 1.430 personas; va nuestro abrazo, nuestro pésame, nuestras condolencias para los familiares, para los allegados de estas venezolanas y estos venezolanos. Hemos contabilizado atendidas a 3.238 personas heridas", sostuvo.

También señaló que unas 3.142 familias que se han quedado sin hogar, recibieron alojamiento en refugios. Además, indicó que 430 réplicas fueron reportadas tras los dos terremotos del pasado 24 de junio.
Recientemente, Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia, mientras la comunidad internacional intensifica el envío de ayuda humanitaria al país.
Los vecinos caminan entre los escombros dos días después de que los terremotos azotaran Catia La Mar, en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
América Latina
Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que golpeó al país
11:29 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала