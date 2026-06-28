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"Kiev pagará por sus crímenes en Kursk", asegura Putin

"Kiev pagará por sus crímenes en Kursk", asegura Putin

Sputnik Mundo

El mandatario ruso, Vladímir Putin, destacó que Ucrania deberá rendir cuentas por los ataques en esta zona. 28.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-28T19:20+0000

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El presidente ruso también señaló que los ataques de represalia de Moscú en suelo ucraniano son más fuertes y detallados. "Rusia no le dará a Ucrania la oportunidad de detener el avance de las tropas rusas", añadió. Estos son otros aspectos relevantes de la intervención de Putin: "Salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes"Más adelante, el presidente ruso destacó las nuevas propuestas de Ucrania respecto a la zona donde se desarrolla la operación militar especial.Además, el jefe de Estado ruso mencionó que Moscú estudia "cuidadosamente" cada iniciativa ucraniana. No obstante, Putin enfatizó que "salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes". Rusia aceptó algunas concesiones en AnchoragePutin recordó el encuentro celebrado con su par estadounidense, Donald Trump, en Alaska, con el fin de buscar una solución al conflicto en Ucrania. De igual modo, el mandatario ruso dijo que, si bien no se había logrado un acuerdo en esa reunión, sí se habían analizado posibles estrategias para concluir el tema ucraniano.Posteriormente, Putin dijo que el diálogo con EEUU sobre el tema ucraniano podría reanudarse cuando concluyan las mayores tensiones entre Washington e Irán. Además, dejó abierta la posibilidad de que las negociaciones sobre Kiev se celebren en Bielorrusia, ello si el proceso avanza.

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