"Kiev pagará por sus crímenes en Kursk", asegura Putin
19:20 GMT 28.06.2026 (actualizado: 20:04 GMT 28.06.2026)
© Sputnik / Pool/
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El mandatario ruso, Vladímir Putin, destacó que Ucrania deberá rendir cuentas por los ataques en esta zona.
"Kiev pagará por sus crímenes en la región de Kursk", esto a través de la pérdida de territorio "que es necesario para la zona de seguridad", expresó.
El presidente ruso también señaló que los ataques de represalia de Moscú en suelo ucraniano son más fuertes y detallados. "Rusia no le dará a Ucrania la oportunidad de detener el avance de las tropas rusas", añadió.
Estos son otros aspectos relevantes de la intervención de Putin:
Refirió que es necesario mejorar constantemente el sistema de defensa aérea, esto teniendo en cuenta los suministros de armas occidentales a Ucrania.
Dijo que se requiere la coordinación de todos los niveles y estructuras que participan en repeler ataques contra infraestructura rusa, donde lo más importante es salvaguardar a las personas.
Puntualizó que la nación euroasiática debe incrementar "rápida y significativamente" la producción de los medios de defensa aérea más utilizados.
Dio a conocer que las Fuerzas Armadas rusas rompieron la línea de defensa de tres niveles en la zona del grupo Centro.
Anunció que la principal tarea de Rusia es la liberación definitiva del Donbás.
Expresó que a las tropas rusas les quedan alrededor de 10,5 kilómetros hasta la región de Sumy.
"Salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes"
Más adelante, el presidente ruso destacó las nuevas propuestas de Ucrania respecto a la zona donde se desarrolla la operación militar especial.
"Se trata de limitar la acción militar a solo cuatro territorios. Es decir, realizar operaciones militares únicamente en la región de Jersón, la región de Zaporozhie y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. [Asimismo], cesar las hostilidades en todos los demás territorios", precisó.
Además, el jefe de Estado ruso mencionó que Moscú estudia "cuidadosamente" cada iniciativa ucraniana.
No obstante, Putin enfatizó que "salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes".
Rusia aceptó algunas concesiones en Anchorage
Putin recordó el encuentro celebrado con su par estadounidense, Donald Trump, en Alaska, con el fin de buscar una solución al conflicto en Ucrania.
"Nos ofrecieron una solución de compromiso. No la consideramos de inmediato. Pero, al llegar a Anchorage, dijimos: 'Sí, aceptamos'", resaltó.
De igual modo, el mandatario ruso dijo que, si bien no se había logrado un acuerdo en esa reunión, sí se habían analizado posibles estrategias para concluir el tema ucraniano.
Posteriormente, Putin dijo que el diálogo con EEUU sobre el tema ucraniano podría reanudarse cuando concluyan las mayores tensiones entre Washington e Irán. Además, dejó abierta la posibilidad de que las negociaciones sobre Kiev se celebren en Bielorrusia, ello si el proceso avanza.
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