Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260626/eeuu-ataca-a-iran-tras-acusaciones-de-agresion-a-buques-en-el-estrecho-de-ormuz-teheran-responde-1174074075.html
EEUU ataca a Irán tras acusaciones de agresión a buques en el estrecho de Ormuz; Teherán responde
EEUU ataca a Irán tras acusaciones de agresión a buques en el estrecho de Ormuz; Teherán responde
Sputnik Mundo
El Comando Central de Estados Unidos informó que se atacaron ubicaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, esto... 26.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-26T22:36+0000
2026-06-26T22:36+0000
defensa
donald trump
irán
cgri
eeuu
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/0e/1140567610_317:162:765:414_1920x0_80_0_0_7fddb5fdacaa4c6987dbb4a24af2eb0d.jpg
Trump calificó horas antes este incidente como una "violación tonta" del acuerdo de alto al fuego entre Washington y Teherán. Posteriormente, al ser cuestionado por la prensa sobre qué acciones tomaría, se limitó a responder: "Ya lo descubrirán".Tras este anuncio, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que sus fuerzas navales y aéreas repelieron con éxito un ataque estadounidense contra la isla de Sirik, obligando a las fuerzas agresoras a retirarse en defensa de la soberanía territorial iraní.El CGRI prometió que el ataque "no quedará impune" y advirtió que cualquier otra "insensatez" recibirá una respuesta "rápida y decisiva", en el momento y lugar que Irán determine.
https://noticiaslatam.lat/20260623/iran-se-queda-sin-capacidad-misilistica-pese-a-memorandum-de-entendimiento-dice-trump----1174021755.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/0e/1140567610_353:139:716:411_1920x0_80_0_0_77ddcf87cd7c5df3a53636a22e6219bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, irán, cgri, eeuu, seguridad
donald trump, irán, cgri, eeuu, seguridad

EEUU ataca a Irán tras acusaciones de agresión a buques en el estrecho de Ormuz; Teherán responde

22:36 GMT 26.06.2026
© Foto : Twitter / @CENTCOMEEUU despliega jets de combate en Medio Oriente por presuntas acciones de Rusia
EEUU despliega jets de combate en Medio Oriente por presuntas acciones de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
© Foto : Twitter / @CENTCOM
Síguenos en
El Comando Central de Estados Unidos informó que se atacaron ubicaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, esto luego de que el presidente Donald Trump acusó al país persa de supuestamente lanzar "al menos cuatro drones", uno de los cuales dañó un "carguero muy costoso" en el estrecho de Ormuz.
"La agresión injustificada contra la navegación comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego", agregó el Comando Central en su publicación en redes sociales.
Trump calificó horas antes este incidente como una "violación tonta" del acuerdo de alto al fuego entre Washington y Teherán. Posteriormente, al ser cuestionado por la prensa sobre qué acciones tomaría, se limitó a responder: "Ya lo descubrirán".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
Internacional
Irán se queda sin capacidad misilística pese a memorándum de entendimiento, dice Trump
23 de junio, 21:41 GMT
Tras este anuncio, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que sus fuerzas navales y aéreas repelieron con éxito un ataque estadounidense contra la isla de Sirik, obligando a las fuerzas agresoras a retirarse en defensa de la soberanía territorial iraní.

El CGRI prometió que el ataque "no quedará impune" y advirtió que cualquier otra "insensatez" recibirá una respuesta "rápida y decisiva", en el momento y lugar que Irán determine.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала