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EEUU ataca a Irán tras acusaciones de agresión a buques en el estrecho de Ormuz; Teherán responde

EEUU ataca a Irán tras acusaciones de agresión a buques en el estrecho de Ormuz; Teherán responde

Sputnik Mundo

El Comando Central de Estados Unidos informó que se atacaron ubicaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, esto... 26.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-26T22:36+0000

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Trump calificó horas antes este incidente como una "violación tonta" del acuerdo de alto al fuego entre Washington y Teherán. Posteriormente, al ser cuestionado por la prensa sobre qué acciones tomaría, se limitó a responder: "Ya lo descubrirán".Tras este anuncio, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que sus fuerzas navales y aéreas repelieron con éxito un ataque estadounidense contra la isla de Sirik, obligando a las fuerzas agresoras a retirarse en defensa de la soberanía territorial iraní.El CGRI prometió que el ataque "no quedará impune" y advirtió que cualquier otra "insensatez" recibirá una respuesta "rápida y decisiva", en el momento y lugar que Irán determine.

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