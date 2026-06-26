EEUU ataca a Irán tras acusaciones de agresión a buques en el estrecho de Ormuz; Teherán responde
© Foto : Twitter / @CENTCOMEEUU despliega jets de combate en Medio Oriente por presuntas acciones de Rusia
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El Comando Central de Estados Unidos informó que se atacaron ubicaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, esto luego de que el presidente Donald Trump acusó al país persa de supuestamente lanzar "al menos cuatro drones", uno de los cuales dañó un "carguero muy costoso" en el estrecho de Ormuz.
"La agresión injustificada contra la navegación comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego", agregó el Comando Central en su publicación en redes sociales.
Trump calificó horas antes este incidente como una "violación tonta" del acuerdo de alto al fuego entre Washington y Teherán. Posteriormente, al ser cuestionado por la prensa sobre qué acciones tomaría, se limitó a responder: "Ya lo descubrirán".
Tras este anuncio, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que sus fuerzas navales y aéreas repelieron con éxito un ataque estadounidense contra la isla de Sirik, obligando a las fuerzas agresoras a retirarse en defensa de la soberanía territorial iraní.
El CGRI prometió que el ataque "no quedará impune" y advirtió que cualquier otra "insensatez" recibirá una respuesta "rápida y decisiva", en el momento y lugar que Irán determine.
El CGRI prometió que el ataque "no quedará impune" y advirtió que cualquier otra "insensatez" recibirá una respuesta "rápida y decisiva", en el momento y lugar que Irán determine.
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