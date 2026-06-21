https://noticiaslatam.lat/20260621/no-hemos-olvidado-la-experiencia-anterior-iran-prioriza-el-cese-de-hostilidades-en-las-1173984188.html

"No hemos olvidado la experiencia anterior": Irán prioriza el cese de hostilidades en las conversaciones con Washington

"No hemos olvidado la experiencia anterior": Irán prioriza el cese de hostilidades en las conversaciones con Washington

Sputnik Mundo

El artículo 13 del memorando establece de manera inequívoca: las negociaciones para el acuerdo definitivo solo comenzarán una vez implementadas las cinco... 21.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-21T11:05+0000

2026-06-21T11:05+0000

2026-06-21T11:57+0000

internacional

🌍 oriente medio

irán

📰 tensión en el estrecho de ormuz

eeuu

política

seguridad

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173985183_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_b1a9a145bc50f5a985fd235a92211a18.jpg

Destacó que el incumplimiento de dicho punto y la violación de sus compromisos por parte de Israel constituirá "el tema principal de las discusiones de hoy [21 de junio]".Además, enfatizó que el cumplimiento de cualquier documento es más importante que su firma."Una cosa es el proceso diplomático y otra, mucho más relevante, es el seguimiento y control de su implementación" indicó el portavoz.Asimismo, recalcó que este encuentro demuestra la seriedad de Irán en la exigencia y el control del cumplimiento de las obligaciones de la otra parte.Por último, Baghaei añadió que una serie de otras disposiciones, en particular, la liberación y el acceso a los activos iraníes bloqueados, así como la emisión de los permisos necesarios para la exportación de petróleo y productos petroquímicos, también requieren medidas preparatorias.Este 21 de julio se llevarán a cabo en Suiza las negociaciones técnicas entre Irán y EEUU con la participación de los países mediadores, Pakistán y Catar. Se prevé que transcurran en formato cerrado.Se espera que la sesión se prolongue durante un solo día: por la mañana se realizan reuniones bilaterales con las delegaciones pakistaní y catarí, y por la tarde se llevarán a cabo las reuniones cuatripartitas entre las delegaciones de Irán y EEUU, con la participación de los representantes de Catar y Pakistán en calidad de mediadores.El 17 de junio, los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo. Uno de los puntos del documento contempla un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

https://noticiaslatam.lat/20260618/el-futuro-tratado-con-iran-supondria-el-reconocimiento-oficial-de-eeuu-de-su-fracaso-opina-un-1173948908.html

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 oriente medio, irán, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, eeuu, política, seguridad, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán