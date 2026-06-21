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"No hemos olvidado la experiencia anterior": Irán prioriza el cese de hostilidades en las conversaciones con Washington
"No hemos olvidado la experiencia anterior": Irán prioriza el cese de hostilidades en las conversaciones con Washington
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El artículo 13 del memorando establece de manera inequívoca: las negociaciones para el acuerdo definitivo solo comenzarán una vez implementadas las cinco... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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Destacó que el incumplimiento de dicho punto y la violación de sus compromisos por parte de Israel constituirá "el tema principal de las discusiones de hoy [21 de junio]".Además, enfatizó que el cumplimiento de cualquier documento es más importante que su firma."Una cosa es el proceso diplomático y otra, mucho más relevante, es el seguimiento y control de su implementación" indicó el portavoz.Asimismo, recalcó que este encuentro demuestra la seriedad de Irán en la exigencia y el control del cumplimiento de las obligaciones de la otra parte.Por último, Baghaei añadió que una serie de otras disposiciones, en particular, la liberación y el acceso a los activos iraníes bloqueados, así como la emisión de los permisos necesarios para la exportación de petróleo y productos petroquímicos, también requieren medidas preparatorias.Este 21 de julio se llevarán a cabo en Suiza las negociaciones técnicas entre Irán y EEUU con la participación de los países mediadores, Pakistán y Catar. Se prevé que transcurran en formato cerrado.Se espera que la sesión se prolongue durante un solo día: por la mañana se realizan reuniones bilaterales con las delegaciones pakistaní y catarí, y por la tarde se llevarán a cabo las reuniones cuatripartitas entre las delegaciones de Irán y EEUU, con la participación de los representantes de Catar y Pakistán en calidad de mediadores.El 17 de junio, los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo. Uno de los puntos del documento contempla un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.
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"No hemos olvidado la experiencia anterior": Irán prioriza el cese de hostilidades en las conversaciones con Washington

11:05 GMT 21.06.2026 (actualizado: 11:57 GMT 21.06.2026)
© X / @IRIMFA_ENEl portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghaei
El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghaei - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
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El artículo 13 del memorando establece de manera inequívoca: las negociaciones para el acuerdo definitivo solo comenzarán una vez implementadas las cinco condiciones, entre ellas el primer punto concerniente al cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, señaló el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghaei.
Destacó que el incumplimiento de dicho punto y la violación de sus compromisos por parte de Israel constituirá "el tema principal de las discusiones de hoy [21 de junio]".
"No hemos olvidado en absoluto la experiencia anterior", aseveró, subrayando que la presente ronda de negociaciones se concentra en asegurar la ejecución del acuerdo alcanzado.
Además, enfatizó que el cumplimiento de cualquier documento es más importante que su firma.
"Una cosa es el proceso diplomático y otra, mucho más relevante, es el seguimiento y control de su implementación" indicó el portavoz.
Asimismo, recalcó que este encuentro demuestra la seriedad de Irán en la exigencia y el control del cumplimiento de las obligaciones de la otra parte.
Por último, Baghaei añadió que una serie de otras disposiciones, en particular, la liberación y el acceso a los activos iraníes bloqueados, así como la emisión de los permisos necesarios para la exportación de petróleo y productos petroquímicos, también requieren medidas preparatorias.
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Defensa
El futuro tratado con Irán supondría el "reconocimiento oficial de EEUU de su fracaso", opina un experto
18 de junio, 18:50 GMT
Este 21 de julio se llevarán a cabo en Suiza las negociaciones técnicas entre Irán y EEUU con la participación de los países mediadores, Pakistán y Catar. Se prevé que transcurran en formato cerrado.
Se espera que la sesión se prolongue durante un solo día: por la mañana se realizan reuniones bilaterales con las delegaciones pakistaní y catarí, y por la tarde se llevarán a cabo las reuniones cuatripartitas entre las delegaciones de Irán y EEUU, con la participación de los representantes de Catar y Pakistán en calidad de mediadores.

El 17 de junio, los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo. Uno de los puntos del documento contempla un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.
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