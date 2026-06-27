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El veto a los símbolos nacionales rusos en Rumanía manifiesta la "politización del deporte internacional", denuncian en Moscú
El veto a los símbolos nacionales rusos en Rumanía manifiesta la "politización del deporte internacional", denuncian en Moscú
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La prohibición de utilizar los símbolos nacionales rusos en las competición de gimnasia en Rumanía refleja una creciente politización del deporte... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T16:33+0000
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En este contexto, recordó que, pese a las recientes decisiones de la Federación Internacional de Gimnasia y de la Unión Europea de Gimnasia de "levantar todas las restricciones vigentes y restablecer los derechos de los deportistas rusos", se les ha prohibido utilizar la bandera nacional y el himno.La rusofobia "alimentada en Rumanía durante todos estos últimos años está dando frutos tan feos y deja al descubierto el desorden que reina allí", lamentó la vocera rusa. Al respecto, aseguró que Rusia "no dejará sin respuesta" tal medida.Anteriormente, la selección rusa de gimnasia rítmica renunció a participar en la competición Challenge Cup, que se celebra en la ciudad rumana de Cluj-Napoca del 26 al 28 de junio, después de que se le denegara ostentar la bandera y el himno nacionales de Rusia en caso de victoria. Al respecto, la Federación de Gimnasia rusa estimó el suceso como grave incumplimiento del reglamento por parte de los organizadores, dado que, en mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia y la Unión Europea de Gimnasia autorizaron a los rusos a participar en competiciones internacionales con símbolos de su país.
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El veto a los símbolos nacionales rusos en Rumanía manifiesta la "politización del deporte internacional", denuncian en Moscú
La prohibición de utilizar los símbolos nacionales rusos en las competición de gimnasia en Rumanía refleja una creciente politización del deporte internacional, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Además, aseveró que el Gobierno ruso no dejará el caso sin atención.
"Las participantes rusas en la competición de gimnasia rítmica FIG World Challenge Cup, celebrada en la ciudad rumana de Cluj-Napoca (...) se han enfrentado a un nuevo ejemplo de arbitrariedad flagrante y politización del deporte internacional", sostuvo.
En este contexto, recordó que, pese a las recientes decisiones de la Federación Internacional de Gimnasia y de la Unión Europea de Gimnasia de "levantar todas las restricciones vigentes y restablecer los derechos de los deportistas rusos", se les ha prohibido utilizar la bandera nacional y el himno.
La rusofobia "alimentada en Rumanía durante todos estos últimos años está dando frutos tan feos y deja al descubierto el desorden que reina allí", lamentó la vocera rusa. Al respecto, aseguró que Rusia "no dejará sin respuesta" tal medida.
Anteriormente, la selección rusa de gimnasia rítmica renunció a participar
en la competición Challenge Cup,
que se celebra en la ciudad rumana de Cluj-Napoca del 26 al 28 de junio, después de que se le denegara ostentar la bandera y el himno nacionales de Rusia en caso de victoria.
Al respecto, la Federación de Gimnasia rusa estimó el suceso como grave incumplimiento del reglamento por parte de los organizadores, dado que, en mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia y la Unión Europea de Gimnasia autorizaron a los rusos a participar en competiciones internacionales con símbolos de su país.
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