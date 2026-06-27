https://noticiaslatam.lat/20260627/el-veto-a-los-simbolos-nacionales-rusos-en-rumania-manifiesta-la-politizacion-del-deporte-1174079880.html

El veto a los símbolos nacionales rusos en Rumanía manifiesta la "politización del deporte internacional", denuncian en Moscú

El veto a los símbolos nacionales rusos en Rumanía manifiesta la "politización del deporte internacional", denuncian en Moscú

Sputnik Mundo

La prohibición de utilizar los símbolos nacionales rusos en las competición de gimnasia en Rumanía refleja una creciente politización del deporte... 27.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-27T16:33+0000

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En este contexto, recordó que, pese a las recientes decisiones de la Federación Internacional de Gimnasia y de la Unión Europea de Gimnasia de "levantar todas las restricciones vigentes y restablecer los derechos de los deportistas rusos", se les ha prohibido utilizar la bandera nacional y el himno.La rusofobia "alimentada en Rumanía durante todos estos últimos años está dando frutos tan feos y deja al descubierto el desorden que reina allí", lamentó la vocera rusa. Al respecto, aseguró que Rusia "no dejará sin respuesta" tal medida.Anteriormente, la selección rusa de gimnasia rítmica renunció a participar en la competición Challenge Cup, que se celebra en la ciudad rumana de Cluj-Napoca del 26 al 28 de junio, después de que se le denegara ostentar la bandera y el himno nacionales de Rusia en caso de victoria. Al respecto, la Federación de Gimnasia rusa estimó el suceso como grave incumplimiento del reglamento por parte de los organizadores, dado que, en mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia y la Unión Europea de Gimnasia autorizaron a los rusos a participar en competiciones internacionales con símbolos de su país.

https://noticiaslatam.lat/20260626/la-prohibicion-de-la-bandera-rusa-para-las-gimnastas-en-rumania-es-un-acto-de-despecho-ante-el-1174067355.html

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