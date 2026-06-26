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La prohibición de la bandera rusa para las gimnastas en Rumanía es un acto de despecho ante el regreso de Rusia al deporte, señala una experta
La prohibición de la bandera rusa para las gimnastas en Rumanía es un acto de despecho ante el regreso de Rusia al deporte, señala una experta
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La decisión de una ciudad rumana de prohibir el uso de la bandera y el himno de Rusia en caso de victoria de las gimnastas rusas responde a motivos políticos y... 26.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-26T19:01+0000
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El equipo ruso de gimnasia rítmica se retiró de la competición Challenge Cup en la ciudad rumana de Cluj-Napoca, después de que el alcalde anunciara que impediría a los deportistas rusos llevar sus símbolos nacionales.Eso a pesar de que la federación mundial, conocida como Federación Internacional de Gimnasia [FIG], decidió permitir la participación de los gimnastas rusos con su himno y su bandera, recordó Ivanova. "Fue una señal clara: Rusia vuelve, y eso lo reconocen incluso aquellos que no nos tienen mucho aprecio", aseveró.En este contexto, precisó que la decisión de la federación "debe ser obligatoria para todos"."Por eso me parece totalmente acertada la decisión de nuestra federación de no participar en ese torneo de Rumanía. No hay por qué hacer reverencias a quienes no nos respetan", agregó.También apuntó que lo más importante es el respaldo de la comunidad deportiva internacional, más allá de las posturas políticas de algunos países."Significa que se nos reconoce, que sin nosotros el deporte mundial no estaría completo (...) Fíjense en la natación artística, en la gimnasia rítmica: sin nosotros, esas disciplinas son aburridas y el nivel baja", comentó.En caso de que Rusia vuelva a enfrentarse a situaciones similares en competiciones internacionales, no dudará en recurrir a los tribunales, destacó Ivanova.
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La prohibición de la bandera rusa para las gimnastas en Rumanía es un acto de despecho ante el regreso de Rusia al deporte, señala una experta
La decisión de una ciudad rumana de prohibir el uso de la bandera y el himno de Rusia en caso de victoria de las gimnastas rusas responde a motivos políticos y refleja los últimos intentos de apartar al país euroasiático del deporte internacional, subrayó a Sputnik la doble campeona olímpica y entrenadora, Lidia Ivanova.
El equipo ruso de gimnasia rítmica se retiró de la competición Challenge Cup
en la ciudad rumana de Cluj-Napoca, después de que el alcalde anunciara que impediría a los deportistas rusos
llevar sus símbolos nacionales.
Eso a pesar de que la federación mundial, conocida como Federación Internacional de Gimnasia [FIG], decidió permitir la participación de los gimnastas rusos con su himno y su bandera, recordó Ivanova. "Fue una señal clara: Rusia vuelve, y eso lo reconocen incluso aquellos que no nos tienen mucho aprecio", aseveró.
En este contexto, precisó que la decisión de la federación "debe ser obligatoria para todos".
"Por eso me parece totalmente acertada la decisión de nuestra federación de no participar en ese torneo de Rumanía. No hay por qué hacer reverencias a quienes no nos respetan", agregó.
También apuntó que lo más importante es el respaldo de la comunidad deportiva internacional, más allá de las posturas políticas de algunos países.
"Significa que se nos reconoce, que sin nosotros el deporte mundial no estaría completo (...) Fíjense en la natación artística, en la gimnasia rítmica: sin nosotros, esas disciplinas son aburridas y el nivel baja", comentó.
En caso de que Rusia vuelva a enfrentarse a situaciones similares en competiciones internacionales, no dudará en recurrir a los tribunales, destacó Ivanova.
"Al fin y al cabo, existen instancias de apelación y judiciales, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo [TAS] de Lausana, que ya se ha puesto de nuestro lado en más de una ocasión. Si hace falta, acudiremos a los tribunales", sentenció.
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