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Aumenta a 920 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela

Aumenta a 920 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela

Sputnik Mundo

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance del doble terremoto ocurrido en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó... 26.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-26T18:16+0000

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Agregó que el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los terremotos, "se encuentra totalmente en control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".Destacó la labor de los equipos de rescate venezolanos y de las brigadas internacionales, que "de manera denodada y sin descansar, sin dormir ni un minuto, casi sin comer y casi sin hidratarse" continúan trabajando en las zonas afectadas.Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, fueron registrados en varios estados de Venezuela sobre las 22:04 del 24 de junio (02:04 GMT del 25 de junio), de acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU. Los terremotos afectaron Caracas y varias regiones del país, informaron medios locales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural tras el colapso de numerosos edificios.

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