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Aumenta a 920 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela
Aumenta a 920 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela
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Las autoridades venezolanas actualizaron el balance del doble terremoto ocurrido en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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Agregó que el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los terremotos, "se encuentra totalmente en control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".Destacó la labor de los equipos de rescate venezolanos y de las brigadas internacionales, que "de manera denodada y sin descansar, sin dormir ni un minuto, casi sin comer y casi sin hidratarse" continúan trabajando en las zonas afectadas.Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, fueron registrados en varios estados de Venezuela sobre las 22:04 del 24 de junio (02:04 GMT del 25 de junio), de acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU. Los terremotos afectaron Caracas y varias regiones del país, informaron medios locales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural tras el colapso de numerosos edificios.
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Aumenta a 920 el número de muertos por el doble terremoto en Venezuela

18:16 GMT 26.06.2026 (actualizado: 18:24 GMT 26.06.2026)
© REUTERS Maxwell BricenoLos venezolanos afectados por el doble terremoto en Venezuela, el 26 de junio de 2026
Los venezolanos afectados por el doble terremoto en Venezuela, el 26 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
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Las autoridades venezolanas actualizaron el balance del doble terremoto ocurrido en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ascendió a 920, mientras que la cifra de heridos llegó a 3.360.

"Debemos anunciar con dolor (...) que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, y que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos", lamentó.

Agregó que el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los terremotos, "se encuentra totalmente en control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Destacó la labor de los equipos de rescate venezolanos y de las brigadas internacionales, que "de manera denodada y sin descansar, sin dormir ni un minuto, casi sin comer y casi sin hidratarse" continúan trabajando en las zonas afectadas.
Consecuencias del terremoto en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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El terremoto que sacudió Venezuela es el más fuerte desde el siglo pasado, según geólogos
ayer, 09:56 GMT
Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, fueron registrados en varios estados de Venezuela sobre las 22:04 del 24 de junio (02:04 GMT del 25 de junio), de acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU.
Los terremotos afectaron Caracas y varias regiones del país, informaron medios locales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural tras el colapso de numerosos edificios.
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