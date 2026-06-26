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El Gobierno de Venezuela militariza el estado de La Guaira ante las destrucciones tras el doble sismo
El Gobierno de Venezuela militariza el estado de La Guaira ante las destrucciones tras el doble sismo
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Las autoridades venezolanas ordenaron la militarización del estado de La Guaira, uno de los más afectados por el doble terremoto que ha causado centenares de... 26.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-26T18:26+0000
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La medida habilita el despliegue inmediato de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la región, declarada como zona de desastre al ser la más afectada por los movimientos telúricos.Asimismo, informó sobre el despeje de la vialidad para facilitar el acceso de equipos de salvamento, funcionarios de orden público y personal militar en la zona. Poco antes, Rodríguez encargó la distribución de 2.600 toneladas de alimentos e insumos esenciales para garantizar el abastecimiento básico en 24 horas y asistencia a unas 69.000 familias en La Guaira.A la vez, Rodríguez agradeció a todos los Gobiernos y agencias internacionales que desde las primeras horas se contactaron y se pusieron a disposición para brindar su apoyo ante la catástrofe natural.Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, fueron registrados en varios estados de Venezuela sobre las 22:04 del 24 de junio (02:04 GMT del 25 de junio), de acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU. Hasta el momento, se reportaron al menos 920 personas fallecidas y más de 3.000 heridas como consecuencia del potente terremoto.Los terremotos afectaron Caracas y varias regiones del país, informaron medios locales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural tras el colapso de numerosos edificios.
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El Gobierno de Venezuela militariza el estado de La Guaira ante las destrucciones tras el doble sismo
Las autoridades venezolanas ordenaron la militarización del estado de La Guaira, uno de los más afectados por el doble terremoto que ha causado centenares de muertos y miles de heridos, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Con ello, detalló las medidas tomadas por el Gobierno ante la emergencia.
"Hemos tomado la decisión de militarizar el estado de La Guaira (...) para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo", anunció.
La medida habilita el despliegue inmediato de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la región, declarada como zona de desastre al ser la más afectada por los movimientos telúricos.
Asimismo, informó sobre el despeje de la vialidad para facilitar el acceso de equipos de salvamento, funcionarios de orden público y personal militar en la zona. Poco antes, Rodríguez encargó la distribución de 2.600 toneladas de alimentos e insumos esenciales para garantizar el abastecimiento básico en 24 horas y asistencia a unas 69.000 familias en La Guaira.
A la vez, Rodríguez agradeció a todos los Gobiernos y agencias internacionales que desde las primeras horas se contactaron y se pusieron a disposición para brindar su apoyo ante la catástrofe natural.
Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5,
respectivamente, fueron registrados en varios estados de Venezuela
sobre las 22:04 del 24 de junio (02:04 GMT del 25 de junio), de acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU. Hasta el momento, se reportaron
al menos 920
personas fallecidas y más de 3.000
heridas como consecuencia del potente terremoto.
Los terremotos afectaron Caracas y varias regiones del país, informaron medios locales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural
tras el colapso de numerosos edificios.
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