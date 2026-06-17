Noboa decreta nuevo estado de excepción por "conmoción interna" en Ecuador

Lo anterior con el fin de "precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana", según el decreto. En esta ocasión, la medida no incluye toque de queda, como ha ocurrido en los 900 días en estado de excepción que ha hilado el país durante la gestión de Noboa. Durante el estado de excepción se suspenderá el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que quiere decir que las fuerzas del orden pueden realizar allanamientos relacionados con los temas de seguridad mencionados en el decreto.Desde enero de 2024, tras la declaratoria de un conflicto armado interno, Ecuador ha permanecido bajo sucesivos estados de excepción, una estrategia que el Gobierno asegura ha permitido contener la violencia.No obstante, 2025 registró un récord de 9.281 muertes violentas, por encima de las 7.063 reportadas en 2024 y las 8.248 de 2023.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 423, que permitirá a la fuerza pública, policías y militares intervenir en 10 provincias y tres cantones del país sudamericano durante 60 días a partir de este 16 de junio.
Lo anterior con el fin de "precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana", según el decreto. En esta ocasión, la medida no incluye toque de queda, como ha ocurrido en los 900 días en estado de excepción que ha hilado el país durante la gestión de Noboa.
Durante el estado de excepción se suspenderá el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que quiere decir que las fuerzas del orden pueden realizar allanamientos relacionados con los temas de seguridad mencionados en el decreto.
"Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas (suroeste); Manabí (noroccidente); Santa Elena (suroccidente); Los Ríos (centro); El Oro (sur); Pichincha (norte); Esmeraldas (noroccidente); Santo Domingo de los Tsáchilas (norte); Sucumbíos (Amazonía) y Azuay (sur), así como en los cantones (localidades) La Maná (Cotopaxi, norte); Las Naves (Bolívar, centro) y La Troncal (Cañar, sur)", indica el decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa.
Desde enero de 2024, tras la declaratoria de un conflicto armado interno, Ecuador ha permanecido bajo sucesivos estados de excepción, una estrategia que el Gobierno asegura ha permitido contener la violencia.
No obstante, 2025 registró un récord de 9.281 muertes violentas, por encima de las 7.063 reportadas en 2024 y las 8.248 de 2023.
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