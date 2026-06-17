https://noticiaslatam.lat/20260617/noboa-decreta-nuevo-estado-de-excepcion-por-conmocion-interna-en-ecuador-1173920760.html

Noboa decreta nuevo estado de excepción por "conmoción interna" en Ecuador

Noboa decreta nuevo estado de excepción por "conmoción interna" en Ecuador

Sputnik Mundo

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 423, que permitirá a la fuerza pública, policías y militares intervenir en 10 provincias y... 17.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-17T00:41+0000

2026-06-17T00:41+0000

2026-06-17T00:41+0000

américa latina

ecuador

daniel noboa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/0d/1147381814_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_f81a146273326b3ed4e3d5ac04e0f46f.jpg

Lo anterior con el fin de "precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana", según el decreto. En esta ocasión, la medida no incluye toque de queda, como ha ocurrido en los 900 días en estado de excepción que ha hilado el país durante la gestión de Noboa. Durante el estado de excepción se suspenderá el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que quiere decir que las fuerzas del orden pueden realizar allanamientos relacionados con los temas de seguridad mencionados en el decreto.Desde enero de 2024, tras la declaratoria de un conflicto armado interno, Ecuador ha permanecido bajo sucesivos estados de excepción, una estrategia que el Gobierno asegura ha permitido contener la violencia.No obstante, 2025 registró un récord de 9.281 muertes violentas, por encima de las 7.063 reportadas en 2024 y las 8.248 de 2023.

https://noticiaslatam.lat/20260610/ecuador-realmente-tiene-niveles-de-desigualdad-similares-a-los-de-uruguay-y-chile-1173825938.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, daniel noboa