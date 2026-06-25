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"No retiraremos nuestras fuerzas del sur del Líbano", advierte Israel

"No retiraremos nuestras fuerzas del sur del Líbano", advierte Israel

Sputnik Mundo

El Gobierno israelí reiteró que las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán ocupando la denominada "zona de seguridad" en el sur del Líbano, una franja que el... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T22:40+0000

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Tel Aviv alega que permanecerá en dicha zona para neutralizar las "amenazas contra ciudadanos y soldados israelíes", lo que quiere decir que se retirará una vez que el movimiento chií Hizbulá —nacido tras la primera invasión israelí del Líbano en 1982— se desarme.

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