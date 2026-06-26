Aumenta a 589 el número de fallecidos tras el doble sismo en Venezuela | Video
14:55 GMT 26.06.2026 (actualizado: 14:57 GMT 26.06.2026)
© REUTERS Gaby OraaConsecuencias del terremota en Venezuela
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Crece la cifra de fallecidos y heridos a causa del doble terremoto que sacudió Venezuela recientemente, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. No obstante, decenas de personas han sido rescatadas y las labores de búsqueda continuarán, incluso con el apoyo de especialistas extranjeros, agregó.
"Debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. Pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos", comunicó Rodríguez.
Durante su discurso, la mandataria prometió que las operaciones de búsqueda y rescate continuarían "sin descanso". La presidenta encargada declaró que Venezuela continúa recibiendo delegaciones de ayuda internacional y agradeció la colaboración tanto de países como de organismos que desde el 25 de junio se han comunicado con Caracas para coordinar acciones de solidaridad.
"Una gran emoción nos ha causado ver la bandera de República Dominicana, de El Salvador, de México, de EEUU, de Suiza, que ya llegaron a nuestra patria a dar la mano solidaria al pueblo de Venezuela", detalló.
"Una gran emoción nos ha causado ver la bandera de República Dominicana, de El Salvador, de México, de EEUU, de Suiza, que ya llegaron a nuestra patria a dar la mano solidaria al pueblo de Venezuela", detalló.
🇻🇪🥀🕯 "Hemos rescatado con vida a decenas de personas": Rodríguez da un nuevo balance tras el doble sismo en Venezuela— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 26, 2026
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Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, fueron registrados en varios estados de Venezuela sobre las 22:04 del 24 de junio (02:04 GMT del 25 de junio), de acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU (USGS).
Los sismos afectaron Caracas y varias regiones del país, informaron medios locales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural tras el colapso de numerosos edificios.
© SputnikVenezuela ha aumentado la cifra de fallecidos a causa de los terremotos
Venezuela ha aumentado la cifra de fallecidos a causa de los terremotos
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