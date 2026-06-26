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Aumenta a 589 el número de fallecidos tras el doble sismo en Venezuela | Video

Aumenta a 589 el número de fallecidos tras el doble sismo en Venezuela | Video

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Crece la cifra de fallecidos y heridos a causa del doble terremoto que sacudió Venezuela recientemente, informó la presidenta encargada del país, Delcy... 26.06.2026, Sputnik Mundo

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Durante su discurso, la mandataria prometió que las operaciones de búsqueda y rescate continuarían "sin descanso". La presidenta encargada declaró que Venezuela continúa recibiendo delegaciones de ayuda internacional y agradeció la colaboración tanto de países como de organismos que desde el 25 de junio se han comunicado con Caracas para coordinar acciones de solidaridad."Una gran emoción nos ha causado ver la bandera de República Dominicana, de El Salvador, de México, de EEUU, de Suiza, que ya llegaron a nuestra patria a dar la mano solidaria al pueblo de Venezuela", detalló.Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, fueron registrados en varios estados de Venezuela sobre las 22:04 del 24 de junio (02:04 GMT del 25 de junio), de acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU (USGS). Los sismos afectaron Caracas y varias regiones del país, informaron medios locales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural tras el colapso de numerosos edificios.

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