Bolivia acuerda con EEUU "apoyo para seguridad"
© AP Photo / Juan KaritaProtestas en Bolivia
© AP Photo / Juan Karita
Síguenos en
Bolivia firmó un acuerdo de cooperación financiera con EEUU en materia de seguridad, por un monto de 20 millones de dólares, para fortalecer a las Fuerzas Armadas y la Policía, informó el viernes el canciller Fernando Aramayo.
"Hemos firmado un acuerdo para dar materialidad a un primer apoyo por hasta 20 millones de dólares para fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad. Vamos a fortalecer a la Policía y a las FFAA", explicó el ministro en contacto con la prensa internacional en la ciudad de La Paz (oeste).
El 8 de noviembre de 2025, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a La Paz con una delegación para gestionar el acercamiento entre ambos países, con motivo del acto de posesión del presidente Rodrigo Paz.
"Son 20 millones que se traducen en cooperación, tanto para poder generar asistencia técnica, entrenamiento, ayuda en seguridad, equipamiento, mejorar de servicios de inteligencia y cooperación con otros países", dijo el canciller.
Bolivia y EEUU buscan reanudar relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, luego que en 2008 el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) decidió expulsar al embajador Philip Goldberg, tras acusarlo de conspirar contra su Gobierno.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.