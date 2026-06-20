Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260620/bolivia-acuerda-con-eeuu-apoyo-para-seguridad-1173964865.html
Bolivia acuerda con EEUU "apoyo para seguridad"
Bolivia acuerda con EEUU "apoyo para seguridad"
Sputnik Mundo
Bolivia firmó un acuerdo de cooperación financiera con EEUU en materia de seguridad, por un monto de 20 millones de dólares, para fortalecer a las Fuerzas... 20.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-20T00:05+0000
2026-06-20T00:05+0000
américa latina
política
seguridad
rodrigo paz
evo morales
eeuu
la paz
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/08/1173801972_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fe38274378291ae15e83b7100b942c4a.jpg
El 8 de noviembre de 2025, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a La Paz con una delegación para gestionar el acercamiento entre ambos países, con motivo del acto de posesión del presidente Rodrigo Paz.Bolivia y EEUU buscan reanudar relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, luego que en 2008 el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) decidió expulsar al embajador Philip Goldberg, tras acusarlo de conspirar contra su Gobierno.
eeuu
la paz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/08/1173801972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8ab2b13737f30c77c721679c7cc4518.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, rodrigo paz, evo morales, eeuu, la paz
política, seguridad, rodrigo paz, evo morales, eeuu, la paz

Bolivia acuerda con EEUU "apoyo para seguridad"

00:05 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Juan KaritaProtestas en Bolivia
Protestas en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Juan Karita
Síguenos en
Bolivia firmó un acuerdo de cooperación financiera con EEUU en materia de seguridad, por un monto de 20 millones de dólares, para fortalecer a las Fuerzas Armadas y la Policía, informó el viernes el canciller Fernando Aramayo.
"Hemos firmado un acuerdo para dar materialidad a un primer apoyo por hasta 20 millones de dólares para fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad. Vamos a fortalecer a la Policía y a las FFAA", explicó el ministro en contacto con la prensa internacional en la ciudad de La Paz (oeste).
El 8 de noviembre de 2025, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a La Paz con una delegación para gestionar el acercamiento entre ambos países, con motivo del acto de posesión del presidente Rodrigo Paz.
"Son 20 millones que se traducen en cooperación, tanto para poder generar asistencia técnica, entrenamiento, ayuda en seguridad, equipamiento, mejorar de servicios de inteligencia y cooperación con otros países", dijo el canciller.
Bolivia y EEUU buscan reanudar relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, luego que en 2008 el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) decidió expulsar al embajador Philip Goldberg, tras acusarlo de conspirar contra su Gobierno.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала