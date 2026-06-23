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Estado de excepción en Bolivia seguirá aún sin bloqueos, dice Paz
Estado de excepción en Bolivia seguirá aún sin bloqueos, dice Paz
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El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, resaltó que la medida estará en pie, con el fin de continuar con el restablecimiento del orden tras más de 50... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el mandatario boliviano dijo que los sectores sociales deben ponerse de acuerdo, "pero para construir la patria, no para destruirla". El estado de excepción está vigente en suelo boliviano desde el 20 de junio. La mayoría de los bloqueos han concluido, menos en Cochabamba (centro).
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Estado de excepción en Bolivia seguirá aún sin bloqueos, dice Paz

20:30 GMT 23.06.2026
© AP Photo / Juan KaritaEl presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
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El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, resaltó que la medida estará en pie, con el fin de continuar con el restablecimiento del orden tras más de 50 días de cierres viales y protestas.

"Nos vamos a organizar todos, pero lo importante es que sea para construir y nosotros estamos, como siempre, con el diálogo como línea principal. Este estado de excepción continúa porque tenemos muchas cosas que ordenar", destacó ante medios locales.

Asimismo, el mandatario boliviano dijo que los sectores sociales deben ponerse de acuerdo, "pero para construir la patria, no para destruirla".
El estado de excepción está vigente en suelo boliviano desde el 20 de junio. La mayoría de los bloqueos han concluido, menos en Cochabamba (centro).
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