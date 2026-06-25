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México envía rescatistas y personal médico a Venezuela para prestar asistencia tras los sismos, anuncia la presidenta
México envía rescatistas y personal médico a Venezuela para prestar asistencia tras los sismos, anuncia la presidenta
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de rescatistas y personal de salud para atender a los afectados tras el doble sismo que dejó al... 25.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-25T18:20+0000
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Además, precisó que, de ser necesario, se determinará la incorporación de personal adicional en estrecha coordinación con las autoridades venezolanas.La víspera, en Venezuela fueron registradas dos fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente movimiento telúrico.Varios países del mundo se solidarizaron con la nación sudamericana, expresando condolencias y ofreciendo apoyo humanitario para remediar las consecuencias de la catástrofe natural.
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México envía rescatistas y personal médico a Venezuela para prestar asistencia tras los sismos, anuncia la presidenta
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de rescatistas y personal de salud para atender a los afectados tras el doble sismo que dejó al menos 164 personas fallecidas y casi un millar heridas. Asimismo, apuntó a la posibilidad de apoyo adicional en caso de que sea necesario.
"Nuestra solidaridad con Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela", declaró la mandataria en una conferencia de prensa.
Además, precisó que, de ser necesario, se determinará la incorporación de personal adicional en estrecha coordinación con las autoridades venezolanas.
La víspera, en Venezuela fueron registradas dos fuertes temblores
, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2
, y la del segundo, de 7,5
. Hasta el momento, se reportaron al menos 164
personas fallecidas y más de 900
heridas como consecuencia del potente movimiento telúrico.
Varios países del mundo se solidarizaron con la nación sudamericana
, expresando condolencias y ofreciendo apoyo humanitario para remediar las consecuencias de la catástrofe natural.