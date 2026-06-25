https://noticiaslatam.lat/20260625/rusia-transmite-sus-mas-sinceras-condolencias-al-pueblo-hermano-de-venezuela-tras-los-terremotos--1174047433.html

Rusia transmite sus más sinceras condolencias al pueblo hermano de Venezuela tras los terremotos

Rusia transmite sus más sinceras condolencias al pueblo hermano de Venezuela tras los terremotos

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Rusia estudia la posibilidad de prestar asistencia humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que sufrió ese país caribeño, declaró la portavoz de la... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, Moscú expresó su solidaridad con el país latinoamericano y envió más sincero pésame y apoyo moral a todos aquellos que han perdido a sus familiares como consecuencia de esta catástrofe natural.Recientemente, en Venezuela fueron registradas dos series de fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente terremoto.

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