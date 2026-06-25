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Rusia transmite sus más sinceras condolencias al pueblo hermano de Venezuela tras los terremotos
Rusia transmite sus más sinceras condolencias al pueblo hermano de Venezuela tras los terremotos
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Rusia estudia la posibilidad de prestar asistencia humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que sufrió ese país caribeño, declaró la portavoz de la... 25.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-25T13:41+0000
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Asimismo, Moscú expresó su solidaridad con el país latinoamericano y envió más sincero pésame y apoyo moral a todos aquellos que han perdido a sus familiares como consecuencia de esta catástrofe natural.Recientemente, en Venezuela fueron registradas dos series de fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente terremoto.
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Rusia transmite sus más sinceras condolencias al pueblo hermano de Venezuela tras los terremotos
Rusia estudia la posibilidad de prestar asistencia humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que sufrió ese país caribeño, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Moscú también expresó sus condolencias a la población venezolana en este difícil momento.
"Estamos estudiando las posibilidades de prestar ayuda humanitaria a nuestros amigos venezolanos", expresó.
Asimismo, Moscú expresó su solidaridad con el país latinoamericano y envió más sincero pésame y apoyo moral a todos aquellos que han perdido a sus familiares como consecuencia de esta catástrofe natural.
"En estos momentos tan difíciles, Rusia expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo hermano de Venezuela", resumió la vocera.
Recientemente, en Venezuela fueron registradas dos series de fuertes temblores
, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente terremoto.