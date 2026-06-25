América Latina se solidariza con Venezuela tras sismos

El Salvador: "Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones".Brasil: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó la determinación de su Gobierno de ayudar a la Administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la vez que reconoció la "gran resiliencia frente a las adversidades" del pueblo venezolano.Bolivia: "En estos momentos de dificultad, el Estado Plurinacional de Bolivia acompaña fraternalmente al pueblo venezolano y expresa sus más sinceros deseos por la pronta recuperación de las personas afectadas".Ecuador: "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, especialmente con los habitantes de Caracas, ante el terremoto registrado la noche de este miércoles".Chile: El Gobierno chileno expresó su solidaridad con Venezuela y manifestó su disposición de prestar ayuda humanitaria y apoyo en labores de rescate.
Tras los fuertes sismos que sacudieron al país sudamericano la noche del 24 de junio y que también fueron percibidos en varios países de la región, varios Gobiernos latinoamericanos expresaron mensajes de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano.
El Salvador: "Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones".
Brasil: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó la determinación de su Gobierno de ayudar a la Administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la vez que reconoció la "gran resiliencia frente a las adversidades" del pueblo venezolano.
Bolivia: "En estos momentos de dificultad, el Estado Plurinacional de Bolivia acompaña fraternalmente al pueblo venezolano y expresa sus más sinceros deseos por la pronta recuperación de las personas afectadas".
Ecuador: "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, especialmente con los habitantes de Caracas, ante el terremoto registrado la noche de este miércoles".
Chile: El Gobierno chileno expresó su solidaridad con Venezuela y manifestó su disposición de prestar ayuda humanitaria y apoyo en labores de rescate.
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