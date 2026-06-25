https://noticiaslatam.lat/20260625/america-latina-se-solidariza-con-venezuela-tras-sismos-1174038749.html

América Latina se solidariza con Venezuela tras sismos

América Latina se solidariza con Venezuela tras sismos

Sputnik Mundo

Tras los fuertes sismos que sacudieron al país sudamericano la noche del 24 de junio y que también fueron percibidos en varios países de la región, varios... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T04:00+0000

2026-06-25T04:00+0000

2026-06-25T04:00+0000

américa latina

política

seguridad

delcy rodríguez

venezuela

el salvador

brasil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174038593_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_632d438d5a762b2a3d62ca39656539da.jpg

El Salvador: "Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones".Brasil: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó la determinación de su Gobierno de ayudar a la Administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la vez que reconoció la "gran resiliencia frente a las adversidades" del pueblo venezolano.Bolivia: "En estos momentos de dificultad, el Estado Plurinacional de Bolivia acompaña fraternalmente al pueblo venezolano y expresa sus más sinceros deseos por la pronta recuperación de las personas afectadas".Ecuador: "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, especialmente con los habitantes de Caracas, ante el terremoto registrado la noche de este miércoles".Chile: El Gobierno chileno expresó su solidaridad con Venezuela y manifestó su disposición de prestar ayuda humanitaria y apoyo en labores de rescate.

https://noticiaslatam.lat/20260625/delcy-rodriguez-declara-el-estado-de-emergencia-en-venezuela-1174038431.html

venezuela

el salvador

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, delcy rodríguez, venezuela, el salvador, brasil