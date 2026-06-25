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Estos son los tres países sudamericanos que encabezan la lista de riesgo país en América Latina

Estos son los tres países sudamericanos que encabezan la lista de riesgo país en América Latina

Sputnik Mundo

En el listado de países latinoamericanos con mayor riesgo de incumplir el pago de sus deudas, Bolivia lidera con un indicador de 425 puntos básicos, le siguen... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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En el extremo opuesto se ubican Uruguay y Chile, con 59 y 82 puntos básicos, respectivamente. Similar a estas naciones se ubica Paraguay, con 99 puntos básicos, seguido de Guatemala, con 107, Perú (108), Panamá (112), Costa Rica (124) y Honduras (146).Mientras que Venezuela se mantiene como un caso atípico, con un riesgo país por encima de los 6.356 puntos, según los datos. En tanto, El Salvador alcanzó 291 puntos básicos.En el caso de Colombia, el indicador es de 181 puntos básicos, por debajo de los promedios de la región y a nivel global, que fueron de 247 y 211 puntos, respectivamente. A nivel regional, el país sudamericano se ubica por debajo de México (201 puntos básicos) y por encima de Brasil (176 puntos), República Dominicana (157) y Perú (108).El riesgo país es un indicador que mide la percepción de los inversionistas sobre la capacidad de los países para cumplir con el pago de su deuda. Dicho de otro modo, mientras más alto sea el puntaje, mayor es el riesgo percibido y más costoso el financiamiento en los mercados internacionales.En contraste, un nivel más bajo es señal de mayor confianza de los inversionistas, lo que significa menores costos para emitir deuda.

https://noticiaslatam.lat/20260618/bolivia-devaluaria-su-moneda-como-un-mecanismo-financiero-para-sostener-las-arcas-publicas-1173937738.html

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