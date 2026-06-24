https://noticiaslatam.lat/20260624/trump-se-dice-decepcionado-de-los-aliados-de-eeuu-de-la-otan-1174034743.html

Trump se dice decepcionado de los aliados de EEUU de la OTAN

Trump se dice decepcionado de los aliados de EEUU de la OTAN

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este 24 de junio que se sintió decepcionado por varios países europeos, entre ellos Francia y Alemania. 24.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-24T21:47+0000

2026-06-24T21:47+0000

2026-06-24T21:47+0000

internacional

donald trump

mark rutte

eeuu

francia

alemania

seguridad

política

otan

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/13/1173516047_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e2883aa1848374bb761d2d24524ff946.jpg

Trump añadió que la OTAN, en conjunto, supuso una decepción para EEUU. "Nos decepcionaron", insistió.Rutte llegó en la víspera a Washington en una visita que se extenderá hasta este 25 de junio.Se espera que el secretario general de la OTAN también se reúna con altos representantes de la Administración presidencial y asista de forma remota a una reunión de los ministros de Defensa del llamado grupo E5 (Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).Rutte se reunirá con congresistas estadounidenses y participará en un evento de expertos, de acuerdo con su agenda.

https://noticiaslatam.lat/20260623/los-paises-de-la-otan-se-preparan-para-una-guerra-con-rusia-afirma-putin-1174011820.html

eeuu

francia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, mark rutte, eeuu, francia, alemania, seguridad, política, otan