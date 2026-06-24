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Trump se dice decepcionado de los aliados de EEUU de la OTAN
Trump se dice decepcionado de los aliados de EEUU de la OTAN
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El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este 24 de junio que se sintió decepcionado por varios países europeos, entre ellos Francia y Alemania. 24.06.2026, Sputnik Mundo
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Trump añadió que la OTAN, en conjunto, supuso una decepción para EEUU. "Nos decepcionaron", insistió.Rutte llegó en la víspera a Washington en una visita que se extenderá hasta este 25 de junio.Se espera que el secretario general de la OTAN también se reúna con altos representantes de la Administración presidencial y asista de forma remota a una reunión de los ministros de Defensa del llamado grupo E5 (Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).Rutte se reunirá con congresistas estadounidenses y participará en un evento de expertos, de acuerdo con su agenda.
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Trump se dice decepcionado de los aliados de EEUU de la OTAN

21:47 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, escucha durante un evento sobre los precios de los medicamentos recetados, el 18 de mayo de 2026, en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, escucha durante un evento sobre los precios de los medicamentos recetados, el 18 de mayo de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este 24 de junio que se sintió decepcionado por varios países europeos, entre ellos Francia y Alemania.

"Me decepcionó Italia. Me decepcionó Reino Unido (…) Nos sentimos decepcionados con Alemania y con Francia. Con la mayoría de ellos. España es un desastre", dijo durante un encuentro con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Trump añadió que la OTAN, en conjunto, supuso una decepción para EEUU. "Nos decepcionaron", insistió.
Rutte llegó en la víspera a Washington en una visita que se extenderá hasta este 25 de junio.
Se espera que el secretario general de la OTAN también se reúna con altos representantes de la Administración presidencial y asista de forma remota a una reunión de los ministros de Defensa del llamado grupo E5 (Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
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Los países de la OTAN se preparan para una guerra con Rusia, afirma Putin
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Rutte se reunirá con congresistas estadounidenses y participará en un evento de expertos, de acuerdo con su agenda.
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