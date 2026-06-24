Trump se dice decepcionado de los aliados de EEUU de la OTAN

Trump añadió que la OTAN, en conjunto, supuso una decepción para EEUU. "Nos decepcionaron", insistió.Rutte llegó en la víspera a Washington en una visita que se extenderá hasta este 25 de junio.Se espera que el secretario general de la OTAN también se reúna con altos representantes de la Administración presidencial y asista de forma remota a una reunión de los ministros de Defensa del llamado grupo E5 (Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).Rutte se reunirá con congresistas estadounidenses y participará en un evento de expertos, de acuerdo con su agenda.
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este 24 de junio que se sintió decepcionado por varios países europeos, entre ellos Francia y Alemania.
"Me decepcionó Italia. Me decepcionó Reino Unido (…) Nos sentimos decepcionados con Alemania y con Francia. Con la mayoría de ellos. España es un desastre", dijo durante un encuentro con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.
Trump añadió que la OTAN, en conjunto, supuso una decepción para EEUU. "Nos decepcionaron", insistió.
Rutte llegó en la víspera a Washington en una visita que se extenderá hasta este 25 de junio.
Se espera que el secretario general de la OTAN también se reúna con altos representantes de la Administración presidencial y asista de forma remota a una reunión de los ministros de Defensa del llamado grupo E5 (Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).