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EEUU destinará 17.500 millones de dólares para crear reactores nucleares
EEUU destinará 17.500 millones de dólares para crear reactores nucleares
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El Gobierno estadounidense busca reforzar su capacidad energética ante el crecimiento acelerado de los centros de datos y las nuevas tecnologías, mediante un... 24.06.2026, Sputnik Mundo
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La Administración del presidente Donald Trump anunció el plan por 17.500 millones de dólares destinado a acelerar la construcción de 10 nuevos reactores nucleares de gran tamaño, con el objetivo de atender la creciente demanda de electricidad impulsada por los centros de datos y el impulso de tecnologías avanzadas.El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que existe un fuerte interés por parte de desarrolladores de centros de datos, empresas energéticas y compañías de servicios públicos para participar en los nuevos proyectos, que podrían comenzar a construirse hacia 2030 y entrar en operación a mediados de la década de 2030.Según las autoridades estadounidenses, la iniciativa representa el inicio de una estrategia más amplia para expandir la generación nuclear en el país. Wright afirmó que, una vez consolidada la cadena de suministro, podrían desarrollarse decenas de proyectos adicionales en los próximos años.Los nuevos reactores utilizarán el modelo AP1000 de Westinghouse, el mismo diseño empleado en la planta Vogtle, en Georgia, donde se completaron los dos reactores nucleares más recientes construidos en Estados Unidos, aunque con retrasos y sobrecostos multimillonarios.El funcionario reconoció los problemas que enfrentó el proyecto Vogtle, atribuyéndolos a deficiencias de planificación, dificultades en la cadena de suministro y los efectos de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, defendió la confiabilidad del diseño y aseguró que la experiencia adquirida permitirá reducir costos y tiempos de construcción.El Departamento de Energía informó que siete empresas de servicios públicos y energía firmaron cartas de intención para identificar posibles ubicaciones. De ellas, se seleccionarán cinco sitios que albergarán dos reactores cada uno. Los recursos federales estarán destinados a financiar componentes nucleares de larga fabricación y no constituirán préstamos directos para la construcción.La expansión nuclear forma parte del objetivo de la Casa Blanca de cuadruplicar la producción nacional de energía nuclear durante los próximos 25 años. Además, la administración impulsa otras tecnologías emergentes, incluidos los pequeños reactores modulares, considerados una alternativa más flexible para el futuro energético del país.El plan cobra relevancia ante el aumento previsto del consumo eléctrico. De acuerdo con estimaciones oficiales citadas por medios locales, los centros de datos representaron entre 4% y 5% de la demanda total de electricidad en 2024, una cifra que podría casi triplicarse para 2028.
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EEUU destinará 17.500 millones de dólares para crear reactores nucleares

07:42 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinLa bandera estadounidense ondea a media asta el 4 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca en Washington, EEUU
La bandera estadounidense ondea a media asta el 4 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca en Washington, EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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El Gobierno estadounidense busca reforzar su capacidad energética ante el crecimiento acelerado de los centros de datos y las nuevas tecnologías, mediante un ambicioso programa de financiamiento para infraestructura nuclear, de acuerdo con medios locales.
La Administración del presidente Donald Trump anunció el plan por 17.500 millones de dólares destinado a acelerar la construcción de 10 nuevos reactores nucleares de gran tamaño, con el objetivo de atender la creciente demanda de electricidad impulsada por los centros de datos y el impulso de tecnologías avanzadas.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que existe un fuerte interés por parte de desarrolladores de centros de datos, empresas energéticas y compañías de servicios públicos para participar en los nuevos proyectos, que podrían comenzar a construirse hacia 2030 y entrar en operación a mediados de la década de 2030.
Según las autoridades estadounidenses, la iniciativa representa el inicio de una estrategia más amplia para expandir la generación nuclear en el país. Wright afirmó que, una vez consolidada la cadena de suministro, podrían desarrollarse decenas de proyectos adicionales en los próximos años.
El 'paraguas nuclear' de EEUU y Francia sobre Europa, al detalle - Sputnik Mundo, 1920, 28.04.2026
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El 'paraguas nuclear' de EEUU y Francia sobre Europa, al detalle
28 de abril, 10:15 GMT
Los nuevos reactores utilizarán el modelo AP1000 de Westinghouse, el mismo diseño empleado en la planta Vogtle, en Georgia, donde se completaron los dos reactores nucleares más recientes construidos en Estados Unidos, aunque con retrasos y sobrecostos multimillonarios.
El funcionario reconoció los problemas que enfrentó el proyecto Vogtle, atribuyéndolos a deficiencias de planificación, dificultades en la cadena de suministro y los efectos de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, defendió la confiabilidad del diseño y aseguró que la experiencia adquirida permitirá reducir costos y tiempos de construcción.
El Departamento de Energía informó que siete empresas de servicios públicos y energía firmaron cartas de intención para identificar posibles ubicaciones. De ellas, se seleccionarán cinco sitios que albergarán dos reactores cada uno. Los recursos federales estarán destinados a financiar componentes nucleares de larga fabricación y no constituirán préstamos directos para la construcción.
La expansión nuclear forma parte del objetivo de la Casa Blanca de cuadruplicar la producción nacional de energía nuclear durante los próximos 25 años. Además, la administración impulsa otras tecnologías emergentes, incluidos los pequeños reactores modulares, considerados una alternativa más flexible para el futuro energético del país.
El plan cobra relevancia ante el aumento previsto del consumo eléctrico. De acuerdo con estimaciones oficiales citadas por medios locales, los centros de datos representaron entre 4% y 5% de la demanda total de electricidad en 2024, una cifra que podría casi triplicarse para 2028.
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