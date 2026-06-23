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Irán se queda sin capacidad misilística pese a memorándum de entendimiento, dice Trump

Irán se queda sin capacidad misilística pese a memorándum de entendimiento, dice Trump

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán se ha quedado sin armada, sin fuerza aérea, sin defensa antiaérea y sin programa nuclear. 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T21:41+0000

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El documento indica que Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, mientras que los temas relacionados con el material enriquecido, el enriquecimiento y las necesidades nucleares de la nación persa se abordarán en negociaciones posteriores. Las declaraciones de Trump se producen después de que Teherán demostrara importantes capacidades militares durante el conflicto, incluyendo operaciones con misiles y drones que impulsaron a Washington a un marco de negociación.

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