El documento indica que Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, mientras que los temas relacionados con el material enriquecido, el enriquecimiento y las necesidades nucleares de la nación persa se abordarán en negociaciones posteriores. Las declaraciones de Trump se producen después de que Teherán demostrara importantes capacidades militares durante el conflicto, incluyendo operaciones con misiles y drones que impulsaron a Washington a un marco de negociación.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán se ha quedado sin armada, sin fuerza aérea, sin defensa antiaérea y sin programa nuclear.
"Podemos sobrevolar Teherán a nuestro antojo", declaró. Sin embargo, el memorándum de entendimiento entre Washington y Teherán no establece que la capacidad de misiles balísticos del país persa haya sido desmantelada o restringida.
🇮🇷 Irán se queda sin capacidad misilística pese a memorándum de entendimiento, dice Trump
🇺🇸 El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán se ha quedado sin armada, sin fuerza aérea, sin defensa antiaérea y sin programa nuclear.
El documento indica que Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, mientras que los temas relacionados con el material enriquecido, el enriquecimiento y las necesidades nucleares de la nación persa se abordarán en negociaciones posteriores.
Las declaraciones de Trump se producen después de que Teherán demostrara importantes capacidades militares durante el conflicto, incluyendo operaciones con misiles y drones que impulsaron a Washington a un marco de negociación.
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