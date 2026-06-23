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"Un escandaloso acto de censura": Zajárova comenta la negativa de 'Politico' a publicar un artículo del canciller de Rusia
"Un escandaloso acto de censura": Zajárova comenta la negativa de 'Politico' a publicar un artículo del canciller de Rusia
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La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, llamó la atención sobre el doble rasero del medio 'Politico', que se negó a publicar un... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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Politico Europe canceló en el último momento, en junio, la publicación del artículo de Serguéi Lavrov titulado Ucrania, Europa y la seguridad global. Finalmente, el texto fue publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.También subrayó que los valores proclamados y venerados en Europa, como la democracia y la libertad, en realidad representan "un ejemplo de censura y de prácticas dictatoriales al estilo orwelliano"."Ahora observemos atentamente gracias a las opiniones de qué figuras se moldea la opinión pública europea a través de este medio, o mejor dicho, se les lava el cerebro a los europeos. Durante los últimos cinco años —desde 2021 hasta comienzos de 2026—, en la sección 'Opinion' de Politico Europe se publicaron columnas de opinión firmadas por 70 jefes de Estado, de Gobierno y ministros en ejercicio de más de 30 países", señaló la diplomática.Zajárova indicó que estas personalidades fueron autoras o coautoras de 66 artículos, de los cuales 13 fueron escritos conjuntamente por dos o más funcionarios; 35 publicaciones correspondieron a jefes de Estado y de Gobierno, 18 a ministros de Asuntos Exteriores y 13 a otros ministros."Los representantes de Estonia (7 artículos), Ucrania (6), Grecia (3), Lituania (4) y Reino Unido (9 artículos de 8 autores) fueron quienes más utilizaron la plataforma de Politico.eu. Es decir, quienes expresaban sus opiniones ante el núcleo de la Unión Europea eran países que apenas llevan poco tiempo en ella, que nunca formaron parte de ella o que incluso ya la abandonaron. Con ello felicito a Francia, Alemania e Italia", concluyó.En su artículo para Politico Europe, Lavrov escribió que Europa propone negociaciones a Rusia no para alcanzar la paz, sino para ganar tiempo con el fin de reforzar a las FFAA de Ucrania y continuar los suministros de armamento occidental. Además, el ministro advirtió sobre los riesgos de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia que, según su evaluación, podría desembocar en un intercambio de ataques nucleares. El jefe de la diplomacia rusa subrayó que Moscú prefiere alcanzar los objetivos de la operación militar especial por medios diplomáticos.
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"Un escandaloso acto de censura": Zajárova comenta la negativa de 'Politico' a publicar un artículo del canciller de Rusia

16:19 GMT 23.06.2026
© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
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La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, llamó la atención sobre el doble rasero del medio 'Politico', que se negó a publicar un artículo del canciller ruso, Serguéi Lavrov, mientras que comparte columnas de opinión firmadas por jefes de Estado, de Gobierno y ministros de países de la Unión Europea y de Ucrania.
Politico Europe canceló en el último momento, en junio, la publicación del artículo de Serguéi Lavrov titulado Ucrania, Europa y la seguridad global. Finalmente, el texto fue publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
"Politico se negó a publicar un artículo de Serguéi Lavrov dedicado a la etimología de la crisis ucraniana y a cuestiones de seguridad europea. Esta organización no rechazó al canciller de Rusia, sino el contenido del artículo. El texto permaneció más de un día en la redacción y fue devuelto con una nota: 'no lo publicaremos'. Se trata de un escandaloso acto de censura", escribió Zajárova en su canal de Telegram.
También subrayó que los valores proclamados y venerados en Europa, como la democracia y la libertad, en realidad representan "un ejemplo de censura y de prácticas dictatoriales al estilo orwelliano".
"Ahora observemos atentamente gracias a las opiniones de qué figuras se moldea la opinión pública europea a través de este medio, o mejor dicho, se les lava el cerebro a los europeos. Durante los últimos cinco años —desde 2021 hasta comienzos de 2026—, en la sección 'Opinion' de Politico Europe se publicaron columnas de opinión firmadas por 70 jefes de Estado, de Gobierno y ministros en ejercicio de más de 30 países", señaló la diplomática.
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Zajárova indicó que estas personalidades fueron autoras o coautoras de 66 artículos, de los cuales 13 fueron escritos conjuntamente por dos o más funcionarios; 35 publicaciones correspondieron a jefes de Estado y de Gobierno, 18 a ministros de Asuntos Exteriores y 13 a otros ministros.
"Los representantes de Estonia (7 artículos), Ucrania (6), Grecia (3), Lituania (4) y Reino Unido (9 artículos de 8 autores) fueron quienes más utilizaron la plataforma de Politico.eu. Es decir, quienes expresaban sus opiniones ante el núcleo de la Unión Europea eran países que apenas llevan poco tiempo en ella, que nunca formaron parte de ella o que incluso ya la abandonaron. Con ello felicito a Francia, Alemania e Italia", concluyó.
En su artículo para Politico Europe, Lavrov escribió que Europa propone negociaciones a Rusia no para alcanzar la paz, sino para ganar tiempo con el fin de reforzar a las FFAA de Ucrania y continuar los suministros de armamento occidental. Además, el ministro advirtió sobre los riesgos de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia que, según su evaluación, podría desembocar en un intercambio de ataques nucleares. El jefe de la diplomacia rusa subrayó que Moscú prefiere alcanzar los objetivos de la operación militar especial por medios diplomáticos.
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