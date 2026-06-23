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No hay motivos para dudar de la estabilidad de la economía rusa, aseguran desde el Kremlin
No hay motivos para dudar de la estabilidad de la economía rusa, aseguran desde el Kremlin
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La economía rusa es estable y no hay motivos para dudar de ello, a pesar de la volatilidad de los mercados energéticos mundiales, declaró el portavoz de la... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T12:15+0000
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El vocero señaló que, aunque los ingresos procedentes del petróleo siguen siendo una contribución importante para la formación del presupuesto de Rusia, está aumentando la proporción de los ingresos no relacionados con el petróleo y el gas.En sus palabras, esta cuestión ha sido abordada en repetidas ocasiones durante las reuniones económicas celebradas por el presidente ruso, Vladímir Putin, con miembros del Gobierno.La semana pasada, las fuerzas estadounidenses, por orden del presidente Donald Trump, levantaron el bloqueo marítimo sobre los puertos y zonas costeras de Irán, según el Comando Central de EEUU (Centcom).Además, el 22 de junio el ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, declaró que gracias a la mediación de Catar y Pakistán en las negociaciones entre Teherán y Washington celebradas en Suiza fueron eliminadas las restricciones a las exportaciones de petróleo iraní.En este escenario, los precios del crudo registraron una fuerte caída. El 17 de junio, las cotizaciones del Brent y del WTI descendieron por debajo de los 78 y 75 dólares por barril, respectivamente, alcanzando sus niveles más bajos desde comienzos de marzo.
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No hay motivos para dudar de la estabilidad de la economía rusa, aseguran desde el Kremlin
La economía rusa es estable y no hay motivos para dudar de ello, a pesar de la volatilidad de los mercados energéticos mundiales, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"En estos momentos no hay razones para poner en duda la estabilidad macroeconómica de nuestro país", afirmó Dmitri Peskov, añadiendo que "la estabilidad macroeconómica está absolutamente garantizada".
El vocero señaló que, aunque los ingresos procedentes del petróleo siguen siendo una contribución importante para la formación del presupuesto de Rusia, está aumentando la proporción de los ingresos no relacionados con el petróleo y el gas.
En sus palabras, esta cuestión ha sido abordada en repetidas ocasiones durante las reuniones económicas celebradas por el presidente ruso, Vladímir Putin, con miembros del Gobierno.
La semana pasada, las fuerzas estadounidenses, por orden del presidente Donald Trump, levantaron el bloqueo marítimo sobre los puertos y zonas costeras de Irán, según el Comando Central de EEUU (Centcom).
Además, el 22 de junio el ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, declaró que gracias a la mediación de Catar y Pakistán en las negociaciones entre Teherán y Washington
celebradas en Suiza fueron eliminadas las restricciones a las exportaciones de petróleo iraní.
En este escenario, los precios del crudo registraron una fuerte caída. El 17 de junio, las cotizaciones del Brent y del WTI descendieron por debajo de los 78 y 75 dólares por barril
, respectivamente, alcanzando sus niveles más bajos desde comienzos de marzo.
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