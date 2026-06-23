Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260623/concluyen-conversaciones-tecnicas-entre-iran-y-eeuu-estos-son-los-resultados----1174009643.html
Concluyen conversaciones técnicas entre Irán y EEUU: estos son los resultados
Concluyen conversaciones técnicas entre Irán y EEUU: estos son los resultados
Sputnik Mundo
El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, anunció la conclusión exitosa de esta etapa, donde también participaron Catar y Pakistán... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T02:35+0000
2026-06-23T02:35+0000
internacional
eeuu
catar
pakistán
oficina para el control de activos extranjeros (ofac)
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0e/1173896732_0:106:1024:683_1920x0_80_0_0_68bcdb9fcc85421ad33c7344bb85fa8f.jpg
Puntos claveSe otorga a EEUU una licencia general para la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes (publicada en el sitio web de la OFAC). Asimismo, se implementó la liberación de activos congelados por valor de 12.000 millones de dólares (en dos plazos de 6.000 millones de dólares) entra en fase operativa. Otro aspecto fue la aprobación el mecanismo de paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz. Además, se estableció una Unidad de Prevención de Conflictos en el Líbano con la participación de Pakistán y Catar. También se anunció la formación de cuatro grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, asuntos nucleares, reconstrucción y desarrollo económico, y seguimiento e implementación.
https://noticiaslatam.lat/20260622/excelentes-avances-eeuu-revela-detalles-de-sus-negociaciones-con-iran-1173999142.html
eeuu
catar
pakistán
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0e/1173896732_96:96:878:683_1920x0_80_0_0_89a8f8a48f87c7bf440610fdc57fc59a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, catar, pakistán, oficina para el control de activos extranjeros (ofac), 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, irán
eeuu, catar, pakistán, oficina para el control de activos extranjeros (ofac), 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, irán

Concluyen conversaciones técnicas entre Irán y EEUU: estos son los resultados

02:35 GMT 23.06.2026
© AP Photo / Ronald ZakEl viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi.
El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi. - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Síguenos en
El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, anunció la conclusión exitosa de esta etapa, donde también participaron Catar y Pakistán, lo que allana el camino para la siguiente fase de negociaciones de alto nivel.

Puntos clave

Se otorga a EEUU una licencia general para la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes (publicada en el sitio web de la OFAC).
Asimismo, se implementó la liberación de activos congelados por valor de 12.000 millones de dólares (en dos plazos de 6.000 millones de dólares) entra en fase operativa.
Otro aspecto fue la aprobación el mecanismo de paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz.
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, señala mientras habla con los medios de comunicación antes después de que Estados Unidos e Irán mantuvieran conversaciones de alto nivel en Suiza, el 22 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
Internacional
"Excelentes avances": EEUU revela detalles de sus negociaciones con Irán
ayer, 12:06 GMT
Además, se estableció una Unidad de Prevención de Conflictos en el Líbano con la participación de Pakistán y Catar.
También se anunció la formación de cuatro grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, asuntos nucleares, reconstrucción y desarrollo económico, y seguimiento e implementación.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала