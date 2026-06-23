Concluyen conversaciones técnicas entre Irán y EEUU: estos son los resultados

Puntos claveSe otorga a EEUU una licencia general para la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes (publicada en el sitio web de la OFAC). Asimismo, se implementó la liberación de activos congelados por valor de 12.000 millones de dólares (en dos plazos de 6.000 millones de dólares) entra en fase operativa. Otro aspecto fue la aprobación el mecanismo de paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz. Además, se estableció una Unidad de Prevención de Conflictos en el Líbano con la participación de Pakistán y Catar. También se anunció la formación de cuatro grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, asuntos nucleares, reconstrucción y desarrollo económico, y seguimiento e implementación.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, anunció la conclusión exitosa de esta etapa, donde también participaron Catar y Pakistán, lo que allana el camino para la siguiente fase de negociaciones de alto nivel.
Puntos clave
Se otorga a EEUU una licencia general para la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes (publicada en el sitio web de la OFAC).
Asimismo, se implementó la liberación de activos congelados por valor de 12.000 millones de dólares (en dos plazos de 6.000 millones de dólares) entra en fase operativa.