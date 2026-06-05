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"Fue clarísimo": las señales de Putin en el SPIEF apuntan a una victoria económica de Rusia, según experto

"Fue clarísimo": las señales de Putin en el SPIEF apuntan a una victoria económica de Rusia, según experto

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El discurso del presidente ruso, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) contenía señales claras sobre el fracaso de la... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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"Las palabras de Putin confirman al mundo entero que las sanciones y la presión económica de Europa y la eurozona no produjeron los resultados que Occidente esperaba", subrayó Ayman Raqab. En sus palabras, más de cuatro años después del inicio de la operación militar especial, Rusia se mantiene firme y los recientes acontecimientos internacionales "no han hecho sino demostrar la importancia de su papel para la comunidad global". Agregó que Europa ha sido uno de los principales afectados por las consecuencias de esta confrontación. Subrayó que las medidas restrictivas impuestas contra Moscú no han logrado sus objetivos. Según el experto, las capitales europeas están reconsiderando cada vez más sus políticas hacia Moscú."Cada vez se afirma más la importancia del petróleo y el gas rusos para los mercados europeos, lo que exige que los líderes europeos adopten un enfoque más pragmático en lugar de confiar en la posición de Zelenski", añadió la fuente.El experto también destacó la resiliencia de la economía rusa frente a la presión de las sanciones. En resumen, afirmó que "el mensaje de Putin fue clarísimo. Europa debería prestar atención a estas señales y construir relaciones con Rusia sobre una base más realista y pragmática que tenga en cuenta los intereses de seguridad de todas las partes. Y, a mi parecer, Washington ya está empezando a reconocer esta realidad".Vladímir Putin pronunció, como es tradición, un discurso en el mayor foro económico anual de Rusia. Su intervención se centró en el desarrollo económico global, el auge de los BRICS, la soberanía tecnológica y las críticas a las políticas europeas, así como el conflicto ucraniano.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. A partir de 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de Rusia.

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