"No escatimaron ni dinero ni esfuerzo para apoyar el nacionalismo ucraniano, conocido en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial por su particular crueldad. Occidente fomentó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas en Ucrania, quienes nunca ocultaron su simpatía por Hitler, la ideología nazi y sus símbolos", destacó Serguéi Lavrov.En este contexto, Occidente hace la vista gorda ante "las acciones claramente terroristas del régimen de Kiev", precisó. Los acontecimientos en torno a Ucrania, son como "círculos en el agua", los cuales se extienden cada vez más y han abarcado toda Europa, afirmó el canciller ruso.Por ejemplo, Kiev intenta involucrar directamente a Bielorrusia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ampliando la geografía del conflicto y lo que complicaría las posibilidades de resolver el conflicto por la vía política y diplomática, según canciller. "Me refiero a la intervención grosera de Zelenski, en la que exige que se restablezca el orden en el territorio de un Estado soberano o, de lo contrario, él mismo se encargará de restablecerlo", afirmó Lavrov, al tiempo que expresó su apoyo al pueblo bielorruso tras el acto terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Briansk contra el autobus con niños de Bielorrusia.
Los países occidentales han protegido minuciosamente a nazis declarados, rusófobos y antisemitas, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la XII Mesa Redonda de Embajadores en la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
"No escatimaron ni dinero ni esfuerzo para apoyar el nacionalismo ucraniano, conocido en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial por su particular crueldad. Occidente fomentó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas en Ucrania, quienes nunca ocultaron su simpatía por Hitler, la ideología nazi y sus símbolos", destacó Serguéi Lavrov.
En este contexto, Occidente hace la vista gorda ante "las acciones claramente terroristas del régimen de Kiev", precisó.
Los acontecimientos en torno a Ucrania, son como "círculos en el agua", los cuales se extienden cada vez más y han abarcado toda Europa, afirmó el canciller ruso.
"Estos acontecimientos, como círculos en el agua, se extienden cada vez más y más, ya han abarcado toda Europa y no solo eso. Sus repercusiones se dejan sentir también en otros continentes", postuló Lavrov.
Por ejemplo, Kiev intenta involucrar directamente a Bielorrusia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ampliando la geografía del conflicto y lo que complicaría las posibilidades de resolver el conflicto por la vía política y diplomática, según canciller.
"Me refiero a la intervención grosera de Zelenski, en la que exige que se restablezca el orden en el territorio de un Estado soberano o, de lo contrario, él mismo se encargará de restablecerlo", afirmó Lavrov, al tiempo que expresó su apoyo al pueblo bielorruso tras el acto terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Briansk contra el autobus con niños de Bielorrusia.
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