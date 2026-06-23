Mundo
EN VIVO: Lavrov participa en una mesa redonda sobre la crisis en Ucrania
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260623/lavrov-occidente-cultivo-cuidadosamente-a-nazis-rusofobos-y-antisemitas-indignantes-en-ucrania-1174011426.html
Lavrov: Occidente cultivó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas indignantes en Ucrania
Lavrov: Occidente cultivó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas indignantes en Ucrania
Sputnik Mundo
Los países occidentales han protegido minuciosamente a nazis declarados, rusófobos y antisemitas, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T09:13+0000
2026-06-23T09:13+0000
internacional
rusia
serguéi lavrov
relaciones internacionales
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174010993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6cc2fd1c9855f15f26099a8c016ab49.jpg
"No escatimaron ni dinero ni esfuerzo para apoyar el nacionalismo ucraniano, conocido en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial por su particular crueldad. Occidente fomentó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas en Ucrania, quienes nunca ocultaron su simpatía por Hitler, la ideología nazi y sus símbolos", destacó Serguéi Lavrov.En este contexto, Occidente hace la vista gorda ante "las acciones claramente terroristas del régimen de Kiev", precisó. Los acontecimientos en torno a Ucrania, son como "círculos en el agua", los cuales se extienden cada vez más y han abarcado toda Europa, afirmó el canciller ruso.Por ejemplo, Kiev intenta involucrar directamente a Bielorrusia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ampliando la geografía del conflicto y lo que complicaría las posibilidades de resolver el conflicto por la vía política y diplomática, según canciller. "Me refiero a la intervención grosera de Zelenski, en la que exige que se restablezca el orden en el territorio de un Estado soberano o, de lo contrario, él mismo se encargará de restablecerlo", afirmó Lavrov, al tiempo que expresó su apoyo al pueblo bielorruso tras el acto terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Briansk contra el autobus con niños de Bielorrusia.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174010993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4669e1436db09da42dc0fbd59a9e4cb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, serguéi lavrov, relaciones internacionales
rusia, serguéi lavrov, relaciones internacionales

Lavrov: Occidente cultivó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas indignantes en Ucrania

09:13 GMT 23.06.2026
© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Los países occidentales han protegido minuciosamente a nazis declarados, rusófobos y antisemitas, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la XII Mesa Redonda de Embajadores en la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
"No escatimaron ni dinero ni esfuerzo para apoyar el nacionalismo ucraniano, conocido en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial por su particular crueldad. Occidente fomentó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas en Ucrania, quienes nunca ocultaron su simpatía por Hitler, la ideología nazi y sus símbolos", destacó Serguéi Lavrov.
En este contexto, Occidente hace la vista gorda ante "las acciones claramente terroristas del régimen de Kiev", precisó.
Los acontecimientos en torno a Ucrania, son como "círculos en el agua", los cuales se extienden cada vez más y han abarcado toda Europa, afirmó el canciller ruso.
"Estos acontecimientos, como círculos en el agua, se extienden cada vez más y más, ya han abarcado toda Europa y no solo eso. Sus repercusiones se dejan sentir también en otros continentes", postuló Lavrov.
Por ejemplo, Kiev intenta involucrar directamente a Bielorrusia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ampliando la geografía del conflicto y lo que complicaría las posibilidades de resolver el conflicto por la vía política y diplomática, según canciller.
"Me refiero a la intervención grosera de Zelenski, en la que exige que se restablezca el orden en el territorio de un Estado soberano o, de lo contrario, él mismo se encargará de restablecerlo", afirmó Lavrov, al tiempo que expresó su apoyo al pueblo bielorruso tras el acto terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Briansk contra el autobus con niños de Bielorrusia.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала