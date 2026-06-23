https://noticiaslatam.lat/20260623/lavrov-occidente-cultivo-cuidadosamente-a-nazis-rusofobos-y-antisemitas-indignantes-en-ucrania-1174011426.html

Lavrov: Occidente cultivó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas indignantes en Ucrania

Lavrov: Occidente cultivó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas indignantes en Ucrania

Sputnik Mundo

Los países occidentales han protegido minuciosamente a nazis declarados, rusófobos y antisemitas, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi... 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T09:13+0000

2026-06-23T09:13+0000

2026-06-23T09:13+0000

internacional

rusia

serguéi lavrov

relaciones internacionales

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174010993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6cc2fd1c9855f15f26099a8c016ab49.jpg

"No escatimaron ni dinero ni esfuerzo para apoyar el nacionalismo ucraniano, conocido en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial por su particular crueldad. Occidente fomentó cuidadosamente a nazis, rusófobos y antisemitas en Ucrania, quienes nunca ocultaron su simpatía por Hitler, la ideología nazi y sus símbolos", destacó Serguéi Lavrov.En este contexto, Occidente hace la vista gorda ante "las acciones claramente terroristas del régimen de Kiev", precisó. Los acontecimientos en torno a Ucrania, son como "círculos en el agua", los cuales se extienden cada vez más y han abarcado toda Europa, afirmó el canciller ruso.Por ejemplo, Kiev intenta involucrar directamente a Bielorrusia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ampliando la geografía del conflicto y lo que complicaría las posibilidades de resolver el conflicto por la vía política y diplomática, según canciller. "Me refiero a la intervención grosera de Zelenski, en la que exige que se restablezca el orden en el territorio de un Estado soberano o, de lo contrario, él mismo se encargará de restablecerlo", afirmó Lavrov, al tiempo que expresó su apoyo al pueblo bielorruso tras el acto terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Briansk contra el autobus con niños de Bielorrusia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, serguéi lavrov, relaciones internacionales