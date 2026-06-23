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Fabricantes de autos estadounidenses producirán armas, asegura Trump
Fabricantes de autos estadounidenses producirán armas, asegura Trump
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El presidente estadounidense señaló que las firmas del sector automotor colaborarán para forjar el armamento nacional. 23.06.2026, Sputnik Mundo
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A decir del mandatario estadounidense, su Administración realiza una campaña a gran escala para impulsar la producción de armas, lo que llevó a los fabricantes de vehículos a formar parte de ella."Están negociando con General Motors, están negociando con Ford, pero sé que General Motors está muy interesada en producir armas", aseveró.
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Fabricantes de autos estadounidenses producirán armas, asegura Trump

02:10 GMT 23.06.2026
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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El presidente estadounidense señaló que las firmas del sector automotor colaborarán para forjar el armamento nacional.
"Tienen planes para reconvertir fábricas. Vamos a producir armas, incluyendo Patriot, Tomahawk y mucho más", declaró a los periodistas en la Casa Blanca.
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - Sputnik Mundo, 1920, 05.05.2026
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A decir del mandatario estadounidense, su Administración realiza una campaña a gran escala para impulsar la producción de armas, lo que llevó a los fabricantes de vehículos a formar parte de ella.
"Están negociando con General Motors, están negociando con Ford, pero sé que General Motors está muy interesada en producir armas", aseveró.
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