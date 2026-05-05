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La OTAN ante sus límites: ¿cómo Trump redefine la lealtad atlántica?

La OTAN ante sus límites: ¿cómo Trump redefine la lealtad atlántica?

Sputnik Mundo

Los dirigentes europeos han intentado por todos los medios persuadir al mandatario de EEUU, Donald Trump, de que mantenga su compromiso con la OTAN en un... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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La medida anunciada el 1 de mayo no tomó por sorpresa a la Alianza, según el medio. Los europeos ya habían pactado con Trump asumir una mayor carga en su propia defensa para liberar fuerzas estadounidenses.En Berlín genera más preocupación el rechazo al despliegue en Alemania de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk. No obstante, como se destaca en el material, esto tampoco fue una sorpresa: el acuerdo se firmó bajo Biden y las reservas de misiles se agotaron considerablemente durante la campaña contra Irán. La principal inquietud de las capitales europeas, según se subraya, es el estilo de adopción de la decisión: prácticamente sin consultas ni notificación previa, así como la conexión directa del paso con el descontento de Trump por las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz.Este paso se produjo tras las acusaciones de Trump a los aliados por su insuficiente apoyo a EEUU en la guerra iraní y sus afirmaciones de que Washington ya no está obligado a cumplir el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte.Como se subraya, los diplomáticos europeos temen nuevos pasos bruscos de Trump antes de la cumbre de la OTAN en Ankara los días 7 y 8 de julio, especialmente si la guerra con Irán no ha terminado para entonces.En el marco de los esfuerzos para convencer a Trump del valor de los aliados europeos, los funcionarios señalaron que muchos países europeos cumplen los acuerdos que permiten a las tropas estadounidenses utilizar bases en su territorio y volar en su espacio aéreo durante la campaña iraní, "incluso si no buscan publicitar este hecho, dada la profunda impopularidad de Trump y de la guerra en gran parte de Europa".Aunque España prohibió el uso de sus bases, el secretario general de la OTAN, Rutte, afirmó que países como el Reino Unido, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Montenegro, Portugal y Rumanía están cumpliendo sus obligaciones.Los funcionarios europeos también trabajan para convencer a Trump, a otros funcionarios estadounidenses, legisladores y think tanks afines a los republicanos de que les conviene permanecer en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.Anteriormente, los medios de comunicación, citando al Pentágono, informaron que EEUU retirará 5.000 militares de Alemania en los próximos 6-12 meses. Según fuentes citadas por la corresponsal en Washington del canal NewsNation, Kelly Meyer, la decisión de retirar las tropas está relacionada con que los aliados europeos de EEUU "no muestran la actividad adecuada" que esperaba el presidente Trump.

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