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Fabricantes de automóviles de EEUU se preparan para una crisis de materias primas, según medios

Fabricantes de automóviles de EEUU se preparan para una crisis de materias primas, según medios

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Los tres fabricantes de autos más grandes de Estados Unidos —General Motors, Ford y Stellantis (propietaria de Jeep)— advirtieron que, en medio de la escalada... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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La empresa estima que la inflación podría restar hasta 2.000 millones de dólares a sus ganancias operativas este año. Ford, por su parte, prevé un impacto similar en su cadena de suministro, mientras que Stellantis calcula pérdidas cercanas a 1.200 millones de dólares en 2026.El aluminio es el mayor punto de dolor de la industriaUno de los mayores golpes proviene del aluminio, cuyo precio ha subido significativamente desde el inicio del conflicto. Este material, clave en la fabricación de carrocerías y motores, podría encarecer cada vehículo entre 500 y 1.500 dólares. Además, el aumento del precio del petróleo afecta a derivados como la nafta, esencial para producir plásticos, neumáticos y componentes interiores.A esto se suma el encarecimiento de los chips DRAM, ya que los fabricantes priorizan la producción para centros de datos e inteligencia artificial. Según los expertos, tarde o temprano estos costos terminarán trasladándose al consumidor.El dilema para las automotrices es claro: subir precios implica arriesgar ventas, pero no hacerlo puede erosionar aún más sus márgenes, informa el Financial Times. Si todas optan por aumentar los precios, podrían mantener su cuota de mercado, aunque a costa de consumidores ya golpeados por años de encarecimiento en los productos del sector automotor.El 28 de febrero, a las 8:00, hora de Irán, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases en Oriente Medio. Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas civiles murieron, como el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.El 8 de abril, tras casi 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas para negociar la paz. Tres días después, los negociadores de los dos países beligerantes celebraron la primera ronda del diálogo en la capital paquistaní que terminó sin acuerdo.El 21 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". La segunda ronda estaba prevista para este 22 de abril, pero no se llevó a cabo. El 1 de mayo, Trump informó en una carta al Congreso que la guerra contra Irán había terminado.

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