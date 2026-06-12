Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonElon Musk, durante un homenaje al activista conservador Charlie Kirk, en el estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025
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SpaceX, empresa especializada en el desarrollo de cohetes, satélites y tecnologías de IA, logró recaudar la cifra récord de 75.000 millones de dólares en su salida a bolsa. Una vez iniciadas las negociaciones, la fortuna de Elon Musk superó los 1,1 billones de dólares, posicionándolo como el primer billonario mundial, reportan los medios.
A modo de comparación, la segunda persona más rica del planeta cuenta con unos 300.000 millones de dólares, apenas un tercio de lo que posee actualmente Elon Musk.
Previamente, SpaceX realizó una IPO de 555,6 millones de acciones ordinarias a un precio de colocación pública de 135 dólares por acción. La valoración inicial de la compañía alcanzó los 1,77 billones de dólares.
Musk saltó a la fama con Tesla y SpaceX. En 2022 consolidó su poder al comprar la red social X (antes Twitter) por 44.000 millones de dólares, lo que le otorgó influencia directa sobre cientos de millones de usuarios y lo convirtió en protagonista en debates sobre política, inmigración, gasto público y libertad de expresión.
Previamente, SpaceX realizó una IPO de 555,6 millones de acciones ordinarias a un precio de colocación pública de 135 dólares por acción. La valoración inicial de la compañía alcanzó los 1,77 billones de dólares.
Musk saltó a la fama con Tesla y SpaceX. En 2022 consolidó su poder al comprar la red social X (antes Twitter) por 44.000 millones de dólares, lo que le otorgó influencia directa sobre cientos de millones de usuarios y lo convirtió en protagonista en debates sobre política, inmigración, gasto público y libertad de expresión.
30 de enero, 01:20 GMT