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"Fueron creados para matar a rusos": experto sobre los planes de EEUU para los biolaboratorios en Ucrania
"Fueron creados para matar a rusos": experto sobre los planes de EEUU para los biolaboratorios en Ucrania
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Estados Unidos llevó a cabo un programa militar-biológico encubierto justo en la frontera con Rusia, no con fines pacíficos, sino para estudiar patógenos que... 20.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-20T18:41+0000
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Johnson subrayó que la construcción de laboratorios en territorio ucraniano estuvo a cargo de importantes contratistas gubernamentales como Metabiota, Black & Veatch y CH2M Hill, y que los trabajos fueron financiados por el Gobierno de Estados Unidos.El experto recordó que Moscú ha advertido durante años sobre estos laboratorios, "pero Occidente simplemente descartó esas denuncias calificándolas de teorías conspirativas".Así, comentó las recientes afirmaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, que reveló nuevas pruebas sobre el desarrollo de armas biológicas en Ucrania y la implicación del Gobierno de EEUU en este asunto.El 12 de junio, la inteligencia de EEUU publicó un comunicado con documentos desclasificados que indican que las autoridades estadounidenses ocultaron información sobre laboratorios biológicos en Ucrania y otros países.En mayo de 2026, la directora de los servicios de inteligencia nacionales de EEUU, Tulsi Gabbard, anunció el inicio de una investigación sobre las actividades relacionadas con la financiación, por parte de la anterior Administración estadounidense, de 120 laboratorios biológicos en el extranjero, de los cuales más de 40 se encuentran en territorio ucraniano.Desde el año 2023, Rusia ha planteado el tema de los laboratorios biológicos estadounidenses en foros internacionales de alto nivel, presentando pruebas de que se realizaron trabajos con armas biológicas en territorio ucraniano, respaldados por EEUU. Sin embargo, Washington y Kiev presentaron estas investigaciones como cooperación "con fines pacíficos".
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"Fueron creados para matar a rusos": experto sobre los planes de EEUU para los biolaboratorios en Ucrania
Estados Unidos llevó a cabo un programa militar-biológico encubierto justo en la frontera con Rusia, no con fines pacíficos, sino para estudiar patógenos que pudieran utilizarse como armas, afirmó a Sputnik el exoficial de la inteligencia estadounidense, Larry Johnson.
"La verdadera agenda, como hemos visto, era crear agentes biológicos letales específicamente diseñados para atacar el genoma eslavo. Fueron creados para matar a rusos y no a otras personas", declaró.
Johnson subrayó que la construcción de laboratorios en territorio ucraniano estuvo a cargo de importantes contratistas gubernamentales como Metabiota, Black & Veatch y CH2M Hill, y que los trabajos fueron financiados por el Gobierno de Estados Unidos.
El experto recordó que Moscú ha advertido durante años sobre estos laboratorios, "pero Occidente simplemente descartó esas denuncias calificándolas de teorías conspirativas".
"Ahora las pruebas han salido a la luz y confirman todo lo que hemos estado diciendo. Esto no es ciencia; es una amenaza directa para nuestra seguridad nacional", añadió.
Así, comentó las recientes afirmaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, que reveló nuevas pruebas sobre el desarrollo de armas biológicas en Ucrania y la implicación del Gobierno de EEUU en este asunto
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El 12 de junio, la inteligencia de EEUU publicó un comunicado
con documentos desclasificados que indican que las autoridades estadounidenses ocultaron información sobre laboratorios biológicos en Ucrania y otros países.
En mayo de 2026, la directora de los servicios de inteligencia nacionales de EEUU, Tulsi Gabbard, anunció el inicio de una investigación sobre las actividades relacionadas con la financiación, por parte de la anterior Administración estadounidense, de 120 laboratorios biológicos en el extranjero, de los cuales más de 40 se encuentran en territorio ucraniano.
Desde el año 2023, Rusia ha planteado el tema de los laboratorios biológicos estadounidenses en foros internacionales de alto nivel, presentando pruebas de que se realizaron trabajos con armas biológicas
en territorio ucraniano, respaldados por EEUU. Sin embargo, Washington y Kiev presentaron estas investigaciones como cooperación "con fines pacíficos"
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