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EEUU ocultó adrede información sobre laboratorios biológicos en Ucrania, denuncia la Defensa rusa
EEUU ocultó adrede información sobre laboratorios biológicos en Ucrania, denuncia la Defensa rusa
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Rusia denunció en repetidas ocasiones programas biológico-militares en Ucrania y países occidentales. Ahora, datos de la inteligencia de EEUU confirman la... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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El 12 de junio, la inteligencia de EEUU publicó un comunicado con documentos desclasificados que indican que las autoridades estadounidenses ocultaron información sobre laboratorios biológicos en Ucrania y otros países.En este contexto, el funcionario denunció que, pese a las evidencias presentadas por Rusia, el país recibió hasta el último momento respuestas evasivas y acusaciones de desinformación.Además, los documentos difundidos confirman que Kiev incumplió la Convención sobre Armas Biológicas, subrayó Rtíschev.Al mismo tiempo, reveló nuevas pruebas de que en Ucrania se están desarrollando armas biológicasAsí, en Ucrania se registraron cantidades excesivas de agentes patógenos de la cólera, la tularemia y la brucelosis almacenados en el Instituto Méchnikov, que está siendo renovado por EEUU.En este sentido, la lista de patógenos conservados en el Instituto Méchnikov de Ucrania apunta a intentos de desarrollar componentes de armas biológicas.Asimismo, el instituto de Járkov estudiaba enfermedades graves capaces de causar daños a la agricultura, se agregó.Aparte de esto, EEUU financió en Ucrania el estudio del agente del muermo cuyos casos nunca se habían registrado en ese país.En mayo de 2026, la directora de los servicios de inteligencia nacionales de EEUU, Tulsi Gabbard, anunció el inicio de una investigación sobre las actividades relacionadas con la financiación, por parte de la anterior Administración estadounidense, de 120 laboratorios biológicos en el extranjero, de los cuales más de 40 se encuentran en territorio ucraniano.
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EEUU ocultó adrede información sobre laboratorios biológicos en Ucrania, denuncia la Defensa rusa
Rusia denunció en repetidas ocasiones programas biológico-militares en Ucrania y países occidentales. Ahora, datos de la inteligencia de EEUU confirman la información sobre los biolaboratorios en Ucrania previamente reportada, detalló el jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, teniente general Alexéi Rtíschev.
El 12 de junio, la inteligencia de EEUU publicó un comunicado
con documentos desclasificados que indican que las autoridades estadounidenses ocultaron información sobre laboratorios biológicos en Ucrania y otros países.
En este contexto, el funcionario denunció que, pese a las evidencias presentadas por Rusia, el país recibió hasta el último momento respuestas evasivas y acusaciones de desinformación.
"Las ubicaciones y las líneas de investigación de los biolaboratorios previamente señaladas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Exteriores de Rusia han sido confirmadas por los materiales de la inteligencia nacional de EEUU", aseveró el funcionario.
Además, los documentos difundidos confirman que Kiev incumplió la Convención sobre Armas Biológicas, subrayó Rtíschev.
"Seguiremos exigiendo aclaraciones sobre esta situación en las plataformas internacionales competentes", afirmó el teniente general.
Al mismo tiempo, reveló nuevas pruebas de que en Ucrania se están desarrollando armas biológicas
Así, en Ucrania se registraron cantidades excesivas de agentes patógenos de la cólera, la tularemia y la brucelosis almacenados en el Instituto Méchnikov, que está siendo renovado por EEUU.
En este sentido, la lista de patógenos conservados en el Instituto Méchnikov de Ucrania apunta a intentos de desarrollar componentes de armas biológicas.
Asimismo, el instituto de Járkov estudiaba enfermedades graves capaces de causar daños a la agricultura, se agregó.
Aparte de esto, EEUU financió en Ucrania el estudio del agente del muermo cuyos casos nunca se habían registrado en ese país.
En mayo de 2026, la directora de los servicios de inteligencia nacionales de EEUU, Tulsi Gabbard, anunció el inicio de una investigación sobre las actividades relacionadas con la financiación, por parte de la anterior Administración estadounidense, de 120 laboratorios biológicos en el extranjero, de los cuales más de 40 se encuentran en territorio ucraniano.
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