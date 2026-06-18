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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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Los biolaboratorios de EEUU: "conspirología" hecha realidad
Los biolaboratorios de EEUU: "conspirología" hecha realidad
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Tildados hasta hace poco de teoría conspirológica, los biolaboratorios de EEUU por todo el mundo resultaron ser reales, y según reveló la propia directora de... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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Los biolaboratorios de EEUU: "conspirología" hecha realidad

19:00 GMT 18.06.2026
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Tildados hasta hace poco de teoría conspirológica, los biolaboratorios de EEUU por todo el mundo resultaron ser reales, y según reveló la propia directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el potenciamiento de patógenos que se realiza allí supone un grave riesgo para el mundo.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Presentación del programa
01:21 Trump intenta salvar su cara al perder frente a Irán
18:27 ¿Por qué la FIFA 'olvidó' el idioma español?
34:09 Se confirman las peores sospechas sobre los biolaboratorios de EEUU en el extranjero
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