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Los biolaboratorios de EEUU: "conspirología" hecha realidad
Los biolaboratorios de EEUU: "conspirología" hecha realidad
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Tildados hasta hace poco de teoría conspirológica, los biolaboratorios de EEUU por todo el mundo resultaron ser reales, y según reveló la propia directora de... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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Los biolaboratorios de EEUU: "conspirología" hecha realidad
Tildados hasta hace poco de teoría conspirológica, los biolaboratorios de EEUU por todo el mundo resultaron ser reales, y según reveló la propia directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el potenciamiento de patógenos que se realiza allí supone un grave riesgo para el mundo.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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