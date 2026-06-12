https://noticiaslatam.lat/20260612/con-muy-poca-supervision-eeuu-revela-datos-sobre-biolaboratorios-extranjeros-incluidos-los-de-1173865497.html
"Con muy poca supervisión": EEUU revela datos sobre biolaboratorios extranjeros, incluidos los de Ucrania
"Con muy poca supervisión": EEUU revela datos sobre biolaboratorios extranjeros, incluidos los de Ucrania
Sputnik Mundo
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó pruebas de la financiación estadounidense a laboratorios biológicos en más de 30 países, entre ellos... 12.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-12T19:24+0000
2026-06-12T19:24+0000
2026-06-12T19:24+0000
internacional
tulsi gabbard
eeuu
gobierno de estados unidos
armas biológicas
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0c/1173865328_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7948a4a111938779adc110f18f13d927.jpg
La Oficina de la Inteligencia Nacional también afirmó que las pruebas sobre la existencia y la financiación de dichos laboratorios se habían ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense hasta ahora.A su vez, precisó que EEUU invirtió millones de dólares en la construcción de cuatro biolaboratorios en Ucrania, utilizando fondos del Pentágono. Además, indicó que Washington financió estudios ucranianos sobre el genoma de la gripe aviar y otros virus altamente infecciosos."EEUU pagó a científicos ucranianos para que estudiaran el genoma de la gripe aviar altamente patógena y otros virus infecciosos en laboratorios de bioseguridad, financiados también por el Gobierno estadounidense", se lee en los documentos publicados por Tulsi Gabbard.Anteriormente, Gabbard declaró que Estados Unidos investigará más de 120 biolaboratorios ubicados en el extranjero. Subrayó que representantes de la Administración del exjefe de la Casa Blanca, Joe Biden, mintieron sobre la existencia de tales biolaboratorios y amenazaron a quienes intentaban contar la verdad.Por su parte, Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que EEUU financia el desarrollo de armas biológicas y coloca decenas de sus biolaboratorios en Ucrania, violando la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (BWC). Según el Ministerio de Defensa, todo lo necesario para continuar el programa militar-biológico de EEUU fue sacado de Ucrania tras el inicio de la operación militar especial.
https://noticiaslatam.lat/20260519/excesivamente-peligrosos-exdiplomatico-britanico-revela-por-que-eeuu-traslado-sus-biolaboratorios-a-1173511340.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0c/1173865328_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_69c2ceb71b5383826fbd5f940fd8855a.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tulsi gabbard, eeuu, gobierno de estados unidos, armas biológicas, seguridad
tulsi gabbard, eeuu, gobierno de estados unidos, armas biológicas, seguridad
"Con muy poca supervisión": EEUU revela datos sobre biolaboratorios extranjeros, incluidos los de Ucrania
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó pruebas de la financiación estadounidense a laboratorios biológicos en más de 30 países, entre ellos Ucrania. Varios de ellos desarrollan investigaciones con agentes patógenos de alto riesgo sin contar con mecanismos adecuados de control, afirmó la directora del ente, Tulsi Gabbard.
"Muchos de estos laboratorios biológicos financiados por el Gobierno de Estados Unidos se dedican actualmente, o se han dedicado en el pasado, a la investigación con patógenos peligrosos y altamente contagiosos (...) con muy poca transparencia o supervisión", afirmó Gabbard a través de X.
La Oficina de la Inteligencia Nacional también afirmó que las pruebas sobre la existencia y la financiación de dichos laboratorios se habían ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense hasta ahora.
A su vez, precisó que EEUU invirtió millones de dólares en la construcción de cuatro biolaboratorios en Ucrania, utilizando fondos del Pentágono. Además, indicó que Washington financió estudios ucranianos sobre el genoma de la gripe aviar y otros virus altamente infecciosos.
"EEUU pagó a científicos ucranianos para que estudiaran el genoma de la gripe aviar altamente patógena y otros virus infecciosos en laboratorios de bioseguridad, financiados también por el Gobierno estadounidense", se lee en los documentos publicados por Tulsi Gabbard.
Anteriormente, Gabbard declaró que Estados Unidos investigará más de 120 biolaboratorios ubicados en el extranjero. Subrayó que representantes de la Administración del exjefe de la Casa Blanca, Joe Biden, mintieron sobre la existencia de tales biolaboratorios y amenazaron a quienes intentaban contar la verdad.
Por su parte, Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que EEUU financia el desarrollo de armas biológicas
y coloca decenas de sus biolaboratorios en Ucrania, violando la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (BWC). Según el Ministerio de Defensa, todo lo necesario para continuar el programa militar-biológico de EEUU fue sacado de Ucrania tras el inicio de la operación militar especial
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.