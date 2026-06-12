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"Con muy poca supervisión": EEUU revela datos sobre biolaboratorios extranjeros, incluidos los de Ucrania

"Con muy poca supervisión": EEUU revela datos sobre biolaboratorios extranjeros, incluidos los de Ucrania

Sputnik Mundo

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó pruebas de la financiación estadounidense a laboratorios biológicos en más de 30 países, entre ellos... 12.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-12T19:24+0000

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La Oficina de la Inteligencia Nacional también afirmó que las pruebas sobre la existencia y la financiación de dichos laboratorios se habían ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense hasta ahora.A su vez, precisó que EEUU invirtió millones de dólares en la construcción de cuatro biolaboratorios en Ucrania, utilizando fondos del Pentágono. Además, indicó que Washington financió estudios ucranianos sobre el genoma de la gripe aviar y otros virus altamente infecciosos."EEUU pagó a científicos ucranianos para que estudiaran el genoma de la gripe aviar altamente patógena y otros virus infecciosos en laboratorios de bioseguridad, financiados también por el Gobierno estadounidense", se lee en los documentos publicados por Tulsi Gabbard.Anteriormente, Gabbard declaró que Estados Unidos investigará más de 120 biolaboratorios ubicados en el extranjero. Subrayó que representantes de la Administración del exjefe de la Casa Blanca, Joe Biden, mintieron sobre la existencia de tales biolaboratorios y amenazaron a quienes intentaban contar la verdad.Por su parte, Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que EEUU financia el desarrollo de armas biológicas y coloca decenas de sus biolaboratorios en Ucrania, violando la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (BWC). Según el Ministerio de Defensa, todo lo necesario para continuar el programa militar-biológico de EEUU fue sacado de Ucrania tras el inicio de la operación militar especial.

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