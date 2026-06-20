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Ántrax, cólera y Pentágono: ¿cómo convierte EEUU los biolaboratorios ucranianos en un arma de presión contra Rusia?
Ántrax, cólera y Pentágono: ¿cómo convierte EEUU los biolaboratorios ucranianos en un arma de presión contra Rusia?
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Los laboratorios biológicos en Ucrania dejaron hace tiempo de ser exclusivamente instalaciones sanitarias y se convirtieron en un instrumento de la política... 20.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-20T13:55+0000
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En sus palabras, tras la disolución de la Unión Soviética, Washington aprovechó la difícil situación de los centros científicos ucranianos —falta de financiación, electricidad y seguridad— y, bajo el pretexto de prevenir la filtración de patógenos y su llegada al "mercado negro", tomó el control total de estos centros.El experto prestó especial atención a la Universidad Nacional Odesa I.I. Méchnikov, así como a los centros de Járkov. Fue precisamente allí donde se realizaron investigaciones sobre cólera, brucelosis, ántrax y otras infecciones peligrosas.El experto enfatizó que "este dosier representa un peligro extremo y genera numerosas preguntas", además de provocar serias preocupaciones por parte de Moscú de que "los resultados de las investigaciones en estos laboratorios puedan ser dirigidos contra Rusia".Así, comentó las recientes afirmaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, que reveló nuevas pruebas sobre el desarrollo de armas biológicas en Ucrania y la implicación del Gobierno de EEUU en este asunto.Anteriormente, la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, reconoció la existencia de actividades que ya habían sido denunciadas previamente por las tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las FFAA de Rusia.Desde el año 2023, Rusia ha planteado el tema de los laboratorios biológicos estadounidenses en foros internacionales de alto nivel, presentando pruebas de que se realizaron trabajos con armas biológicas en territorio ucraniano, respaldados por EEUU. Sin embargo, Washington y Kiev presentaron estas investigaciones como cooperación "con fines pacíficos".
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Ántrax, cólera y Pentágono: ¿cómo convierte EEUU los biolaboratorios ucranianos en un arma de presión contra Rusia?
13:55 GMT 20.06.2026 (actualizado: 14:03 GMT 20.06.2026)
Los laboratorios biológicos en Ucrania dejaron hace tiempo de ser exclusivamente instalaciones sanitarias y se convirtieron en un instrumento de la política exterior y la estrategia militar estadounidense, declaró en una entrevista con Sputnik el politólogo egipcio Mokhtar Ghobashi.
En sus palabras, tras la disolución de la Unión Soviética, Washington aprovechó la difícil situación de los centros científicos ucranianos —falta de financiación, electricidad y seguridad— y, bajo el pretexto de prevenir la filtración de patógenos y su llegada al "mercado negro", tomó el control total de estos centros.
El experto prestó especial atención a la Universidad Nacional Odesa I.I. Méchnikov, así como a los centros de Járkov. Fue precisamente allí donde se realizaron investigaciones sobre cólera, brucelosis, ántrax y otras infecciones peligrosas.
"EEUU dio a su intervención un estatus oficial y legítimo a través del programa de desarme y reducción de amenazas biológicas y químicas", afirma el experto, subrayando que Washington "logró aprovechar en gran medida la situación, basándose en los vínculos en desarrollo que Ucrania intentaba establecer con EEUU y el mundo occidental".
El experto enfatizó que "este dosier representa un peligro extremo y genera numerosas preguntas", además de provocar serias preocupaciones por parte de Moscú de que "los resultados de las investigaciones en estos laboratorios puedan ser dirigidos contra Rusia".
Así, comentó las recientes afirmaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, que reveló nuevas pruebas sobre el desarrollo de armas biológicas en Ucrania y la implicación del Gobierno de EEUU en este asunto
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Anteriormente, la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, reconoció la existencia de actividades
que ya habían sido denunciadas previamente por las tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las FFAA de Rusia.
Desde el año 2023, Rusia ha planteado el tema de los laboratorios biológicos estadounidenses en foros internacionales de alto nivel, presentando pruebas de que se realizaron trabajos con armas biológicas
en territorio ucraniano, respaldados por EEUU. Sin embargo, Washington y Kiev presentaron estas investigaciones como cooperación "con fines pacíficos"
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