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"Ucrania es solo uno de los muchos": EEUU desarrolla patógenos letales en países del sur global, advierte experto
"Ucrania es solo uno de los muchos": EEUU desarrolla patógenos letales en países del sur global, advierte experto
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EEUU cuenta con más de 300 biolaboratorios repartidos por todo el mundo, principalmente en países del sur global, destacó a Sputnik el cofundador de la... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T10:23+0000
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"Ucrania es solo uno de los muchos países del mundo en los que EEUU y la OTAN están desarrollando patógenos letales para atacar a [sus] numerosos enemigos. Sin contar Ucrania, las fuerzas estadounidenses cuentan con más de 330 laboratorios de armas biológicas repartidos por todo el planeta, concentrados en el sur global", sostuvo Jeff J. Brown.En sus palabras, en el caso ucraniano, todos los biolaboratorios están bajo supervisión de estructuras militares estadounidenses.Entre los ejemplos mencionó operaciones relacionadas con la peste porcina africana y la gripe aviar dirigidas contra China, además de campañas similares contra Cuba, Rusia e Irán.Washington y sus aliados "nunca dejarán de desarrollar armas biológicas en todo el mundo". "Es demasiado lucrativo para el Ejército, las grandes farmacéuticas, los contratistas y los políticos", concluyó el experto.Así, comentó las recientes afirmaciones de la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, quien reconoció la existencia de actividades que ya habían sido denunciadas previamente por las tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las FFAA de Rusia.Desde el año 2023, Rusia ha planteado el tema de los laboratorios biológicos estadounidenses en foros internacionales de alto nivel, presentando pruebas de que se realizaron trabajos con armas biológicas en territorio ucraniano, respaldados por EEUU. Sin embargo, Washington y Kiev presentaron estas investigaciones como cooperación "con fines pacíficos".
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"Ucrania es solo uno de los muchos": EEUU desarrolla patógenos letales en países del sur global, advierte experto
EEUU cuenta con más de 300 biolaboratorios repartidos por todo el mundo, principalmente en países del sur global, destacó a Sputnik el cofundador de la Comisión por la Verdad sobre las Armas Biológicas, Jeff J. Brown. Comentó así la reciente confirmación por parte de Washington de la existencia de dichos laboratorios.
"Ucrania es solo uno de los muchos países del mundo en los que EEUU y la OTAN están desarrollando patógenos letales para atacar a [sus] numerosos enemigos. Sin contar Ucrania, las fuerzas estadounidenses cuentan con más de 330 laboratorios de armas biológicas repartidos por todo el planeta, concentrados en el sur global", sostuvo Jeff J. Brown.
En sus palabras, en el caso ucraniano, todos los biolaboratorios están bajo supervisión de estructuras militares estadounidenses.
"Estados Unidos se beneficia de poseer algunos de los patógenos más peligrosos conocidos por el hombre para atacar a los numerosos enemigos percibidos por Occidente", explicó Brown.
Entre los ejemplos mencionó operaciones relacionadas con la peste porcina africana y la gripe aviar dirigidas contra China, además de campañas similares contra Cuba, Rusia e Irán.
Washington y sus aliados "nunca dejarán de desarrollar armas biológicas en todo el mundo". "Es demasiado lucrativo para el Ejército, las grandes farmacéuticas, los contratistas y los políticos", concluyó el experto.
Así, comentó las recientes afirmaciones de la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, quien reconoció la existencia de actividades
que ya habían sido denunciadas previamente por las tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las FFAA de Rusia.
Desde el año 2023, Rusia ha planteado el tema de los laboratorios biológicos estadounidenses en foros internacionales de alto nivel, presentando pruebas de que se realizaron trabajos con armas biológicas
en territorio ucraniano, respaldados por EEUU. Sin embargo, Washington y Kiev presentaron estas investigaciones como cooperación "con fines pacíficos"
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