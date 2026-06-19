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Kiev sigue apostando por la guerra a pesar de encontrarse en una situación desesperada, señala el Kremlin

Kiev sigue apostando por la guerra a pesar de encontrarse en una situación desesperada, señala el Kremlin

Sputnik Mundo

La situación en los frentes para Ucrania pronto se volverá totalmente catastrófica, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Kiev se aferra a... 19.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-19T11:07+0000

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Peskov agregó que la situación de las tropas de Kiev en los frentes de batalla se agravará dramáticamente pronto. Asimismo, el funcionario subrayó que las fuerzas rusas seguirán golpeando las instalaciones militares en el territorio ucraniano.El diálogo con EuropaSi Europa comprende la necesidad de entablar un diálogo con Rusia sin ultimátums, Moscú se mostrará abierta a ello, aclaró Peskov."Si allí [en Europa] realmente surgen fuerzas que comprendan la necesidad de entablar un diálogo con Rusia, no para dar lecciones de moral ni, mucho menos, para intentar plantear ultimátums, sino para iniciar un diálogo real, que implique una comunicación entre ambas partes, entonces, por supuesto, el presidente [ruso, Vladímir] Putin y la parte rusa estarán abiertos a ello", aclaró.El portavoz presidencial puntualizó que los europeos se equivocan al pensar que se puede hablar con la parte rusa desde una posición de fuerza.Asimismo, Europa debe conocer la situación real, especialmente en lo que respecta al conflicto ucraniano, añadió el portavoz del Kremlin.

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