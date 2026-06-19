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"Carne de cañón": la inteligencia rusa explica por qué la UE no incluirá a Ucrania en sus filas

"Carne de cañón": la inteligencia rusa explica por qué la UE no incluirá a Ucrania en sus filas

Sputnik Mundo

Los dirigentes europeos llevan años alimentando las expectativas de Kiev sobre su integración en la UE, pero la realidad es muy distinta, subrayan desde el... 19.06.2026, Sputnik Mundo

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El SVR destaca que las perspectivas de integración europea de Ucrania son considerablemente peores que las de Moldavia. Además, revela que en contactos no oficiales, los funcionarios de la UE aseguran que la adhesión de Ucrania queda totalmente descartada a medio plazo.Ucrania, según la opinión de la UE, no está preparada para una adhesión plena a la "Europa unida", explica el organismo. Entre las causas se mencionan el colapso de la economía, los niveles de corrupción sin precedentes y el conflicto armado en curso con Rusia.Aunque en Europa son plenamente conscientes de que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de unirse a la UE, sus burócratas tienen la intención de seguir engañando a los ucranianos, enfatizan desde el SVR."Además, en muchas capitales europeas se teme que la integración europea de un país que basa su política en un nacionalismo primitivo impulse el fortalecimiento de las posiciones de las fuerzas de extrema derecha en toda Europa", resumen.

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