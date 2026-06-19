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"Carne de cañón": la inteligencia rusa explica por qué la UE no incluirá a Ucrania en sus filas
"Carne de cañón": la inteligencia rusa explica por qué la UE no incluirá a Ucrania en sus filas
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Los dirigentes europeos llevan años alimentando las expectativas de Kiev sobre su integración en la UE, pero la realidad es muy distinta, subrayan desde el... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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El SVR destaca que las perspectivas de integración europea de Ucrania son considerablemente peores que las de Moldavia. Además, revela que en contactos no oficiales, los funcionarios de la UE aseguran que la adhesión de Ucrania queda totalmente descartada a medio plazo.Ucrania, según la opinión de la UE, no está preparada para una adhesión plena a la "Europa unida", explica el organismo. Entre las causas se mencionan el colapso de la economía, los niveles de corrupción sin precedentes y el conflicto armado en curso con Rusia.Aunque en Europa son plenamente conscientes de que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de unirse a la UE, sus burócratas tienen la intención de seguir engañando a los ucranianos, enfatizan desde el SVR."Además, en muchas capitales europeas se teme que la integración europea de un país que basa su política en un nacionalismo primitivo impulse el fortalecimiento de las posiciones de las fuerzas de extrema derecha en toda Europa", resumen.
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"Carne de cañón": la inteligencia rusa explica por qué la UE no incluirá a Ucrania en sus filas

10:05 GMT 19.06.2026 (actualizado: 10:11 GMT 19.06.2026)
© AP Photo / Olivier MatthysLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el entonces presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se dan la mano durante una cumbre de la UE en Bruselas el 9 de febrero de 2023
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el entonces presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se dan la mano durante una cumbre de la UE en Bruselas el 9 de febrero de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
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Los dirigentes europeos llevan años alimentando las expectativas de Kiev sobre su integración en la UE, pero la realidad es muy distinta, subrayan desde el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR). Bruselas seguirá engañando a Ucrania, pese a ser plenamente consciente de que el país no tiene ninguna posibilidad de unirse al bloque, apuntan.

"Una y otra vez se repite el mantra de que el futuro prometedor de Ucrania en la UE está a punto de llegar. ¿Cuándo se dará cuenta por fin el pueblo ucraniano de que lo están engañando? El único papel que se le reserva en la otrora próspera Europa es el de servir de carne de cañón en la lucha contra Rusia", expresan desde el ente.

El SVR destaca que las perspectivas de integración europea de Ucrania son considerablemente peores que las de Moldavia. Además, revela que en contactos no oficiales, los funcionarios de la UE aseguran que la adhesión de Ucrania queda totalmente descartada a medio plazo.
Ucrania, según la opinión de la UE, no está preparada para una adhesión plena a la "Europa unida", explica el organismo. Entre las causas se mencionan el colapso de la economía, los niveles de corrupción sin precedentes y el conflicto armado en curso con Rusia.
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Aunque en Europa son plenamente conscientes de que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de unirse a la UE, sus burócratas tienen la intención de seguir engañando a los ucranianos, enfatizan desde el SVR.
"Además, en muchas capitales europeas se teme que la integración europea de un país que basa su política en un nacionalismo primitivo impulse el fortalecimiento de las posiciones de las fuerzas de extrema derecha en toda Europa", resumen.
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