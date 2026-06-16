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Del ébola al ántrax: ¿qué patógenos ocultan los laboratorios biológicos de EEUU en Ucrania?
Del ébola al ántrax: ¿qué patógenos ocultan los laboratorios biológicos de EEUU en Ucrania?
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Las cepas más peligrosas fueron albergadas y estudiadas con financiación y bajo la supervisión de Washington en Ucrania, un hecho que incluso la Inteligencia... 16.06.2026, Sputnik Mundo
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Recientemente, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó pruebas de la financiación estadounidense a laboratorios biológicos en más de 30 países, entre ellos Ucrania. Varios de ellos desarrollan investigaciones con agentes patógenos de alto riesgo sin contar con mecanismos adecuados de control, señaló la directora de la entidad, Tulsi Gabbard.Sputnik te presenta detalles sobre algunos de los 40 laboratorios biológicos apoyados por EEUU en territorio ucraniano:
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De la Ébola a la úlcera: ¿Qué patógenos ocultan los laboratorios biológicos de EEUU en Ucrania?
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Del ébola al ántrax: ¿qué patógenos ocultan los laboratorios biológicos de EEUU en Ucrania?

15:02 GMT 16.06.2026
© SputnikEn los laboratorios biológicos ucranianos financiados por EEUU se almacenan patógenos peligrosos
En los laboratorios biológicos ucranianos financiados por EEUU se almacenan patógenos peligrosos - Sputnik Mundo, 1920, 16.06.2026
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Las cepas más peligrosas fueron albergadas y estudiadas con financiación y bajo la supervisión de Washington en Ucrania, un hecho que incluso la Inteligencia Nacional de EEUU reconoció recientemente.
Recientemente, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó pruebas de la financiación estadounidense a laboratorios biológicos en más de 30 países, entre ellos Ucrania. Varios de ellos desarrollan investigaciones con agentes patógenos de alto riesgo sin contar con mecanismos adecuados de control, señaló la directora de la entidad, Tulsi Gabbard.
Sputnik te presenta detalles sobre algunos de los 40 laboratorios biológicos apoyados por EEUU en territorio ucraniano:
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