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Se acelera la desdolarización: así es como China impulsa el yuan digital
Se acelera la desdolarización: así es como China impulsa el yuan digital
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El Banco Popular de China ha dado un paso firme en la expansión de su moneda digital (e-CNY), al integrar un primer grupo de 26 instituciones financieras... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con sus impulsores, esta iniciativa busca "consolidar la infraestructura de pagos de la divisa digital china" y acelerar su adopción a nivel global, permitiendo una mayor conectividad en los mercados financieros internacionales.Según explicaron las autoridades bancarias chinas, las entidades seleccionadas participarán de manera directa en los Servicios de Transferencia Transfronteriza de e-CNY (CBETS, por sus siglas en inglés). Este sistema, gestionado por el banco central chino, está diseñado para operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día, facilitando la conexión inmediata con bancos centrales extranjeros e instituciones financieras de todo el mundo.Una de las grandes ventajas de esta nueva red es que "reduce de forma drástica la dependencia de los canales intermediarios tradicionales". De ese modo, al unificar diversos módulos de servicio preexistentes bajo el Centro de Operaciones Internacionales del Yuan Digital —creado el pasado mes de septiembre—, China ofrece ahora un acceso directo y mucho más eficiente a su red de pagos, señalaron las autoridades. Este avance estratégico, indica el medio, representa un hito crucial en los esfuerzos de Pekín por internacionalizar su moneda y, al mismo tiempo, mitigar su vulnerabilidad frente al sistema financiero global hegemonizado por el dólar estadounidense. La medida se alinea con la postura de China de proteger su soberanía económica en un contexto de renovadas tensiones geopolíticas y económicas con Washington, y en medio de un creciente impulso de numerosos países por desdolarizar sus economías.Además, el CBETS operará en paralelo con el Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo (CIPS), creado en 2015 como alternativa a la red occidental SWIFT. Y mientras que el CIPS se sigue enfocando en las transferencias interbancarias tradicionales, el nuevo sistema se especializará en la liquidación de fondos mediante la infraestructura nativa del yuan digital.
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Se acelera la desdolarización: así es como China impulsa el yuan digital

07:50 GMT 18.06.2026
© Sputnik / Vladimir FedorenkoBilletes de yuanes chinos y dólares estadounidenses.
Billetes de yuanes chinos y dólares estadounidenses. - Sputnik Mundo, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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El Banco Popular de China ha dado un paso firme en la expansión de su moneda digital (e-CNY), al integrar un primer grupo de 26 instituciones financieras —tanto nacionales como extranjeras— a su plataforma de pagos transfronterizos, informó el diario 'South China Morning Post', citando a autoridades financieras del país.
De acuerdo con sus impulsores, esta iniciativa busca "consolidar la infraestructura de pagos de la divisa digital china" y acelerar su adopción a nivel global, permitiendo una mayor conectividad en los mercados financieros internacionales.
Según explicaron las autoridades bancarias chinas, las entidades seleccionadas participarán de manera directa en los Servicios de Transferencia Transfronteriza de e-CNY (CBETS, por sus siglas en inglés).
Este sistema, gestionado por el banco central chino, está diseñado para operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día, facilitando la conexión inmediata con bancos centrales extranjeros e instituciones financieras de todo el mundo.
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Una de las grandes ventajas de esta nueva red es que "reduce de forma drástica la dependencia de los canales intermediarios tradicionales".
De ese modo, al unificar diversos módulos de servicio preexistentes bajo el Centro de Operaciones Internacionales del Yuan Digital —creado el pasado mes de septiembre—, China ofrece ahora un acceso directo y mucho más eficiente a su red de pagos, señalaron las autoridades.
Este avance estratégico, indica el medio, representa un hito crucial en los esfuerzos de Pekín por internacionalizar su moneda y, al mismo tiempo, mitigar su vulnerabilidad frente al sistema financiero global hegemonizado por el dólar estadounidense.
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La medida se alinea con la postura de China de proteger su soberanía económica en un contexto de renovadas tensiones geopolíticas y económicas con Washington, y en medio de un creciente impulso de numerosos países por desdolarizar sus economías.
Además, el CBETS operará en paralelo con el Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo (CIPS), creado en 2015 como alternativa a la red occidental SWIFT. Y mientras que el CIPS se sigue enfocando en las transferencias interbancarias tradicionales, el nuevo sistema se especializará en la liquidación de fondos mediante la infraestructura nativa del yuan digital.
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