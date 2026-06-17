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"Estamos optimistas": Bolivia se abre al diálogo tras 48 días de movilizaciones y bloqueos
"Estamos optimistas": Bolivia se abre al diálogo tras 48 días de movilizaciones y bloqueos
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El Gobierno boliviano confirmó que se reunirá con la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de La Paz, con el objetivo de apaciguar el país. El anuncio... 17.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, recalcó la disposición del Gobierno a sostener el diálogo y expresó su optimismo con respecto a su avance."Estamos prestos al diálogo, comprometidos con que la cultura de la paz prevalecerá, estamos optimistas con el diálogo que se entablará con la COB y todos los movilizados", indicó.Recientemente, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, se reunió con representantes de las organizaciones campesinas Túpac Katari y Bartolinas Sisa de Caranavi y acordó proyectos de desarrollo del norte paceño.Desde principios de mayo, Bolivia registra masivas protestas y bloqueos de carreteras en distintas provincias del país organizados por sectores mineros y campesinos que requieren incremento salarial, dotación de combustible de calidad y hasta la renuncia del mandatario.
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"Estamos optimistas": Bolivia se abre al diálogo tras 48 días de movilizaciones y bloqueos
16:41 GMT 17.06.2026 (actualizado: 16:45 GMT 17.06.2026)
El Gobierno boliviano confirmó que se reunirá con la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de La Paz, con el objetivo de apaciguar el país. El anuncio viene luego de 48 días de protestas y bloqueos de rutas que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
"Hemos remitido la nota, formalmente, para invitarlos y esperamos una respuesta afirmativa de la COB. Vamos a comunicar inmediatamente todos los resultados de la reunión", explicó el viceministro de Justicia Indígena, Jorge García, antes de ingresar a la reunión con organizaciones sociales en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.
Asimismo, recalcó la disposición del Gobierno a sostener el diálogo y expresó su optimismo con respecto a su avance.
"Estamos prestos al diálogo, comprometidos con que la cultura de la paz prevalecerá, estamos optimistas con el diálogo que se entablará con la COB y todos los movilizados", indicó.
Recientemente, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, se reunió con representantes de las organizaciones campesinas
Túpac Katari y Bartolinas Sisa de Caranavi y acordó proyectos de desarrollo del norte paceño
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Desde principios de mayo, Bolivia registra masivas protestas y bloqueos de carreteras en distintas provincias del país organizados por sectores mineros y campesinos que requieren incremento salarial, dotación de combustible de calidad y hasta la renuncia del mandatario.
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