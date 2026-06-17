https://noticiaslatam.lat/20260617/estamos-optimistas-bolivia-se-abre-al-dialogo-tras-48-dias-de-movilizaciones-y-bloqueos-1173931189.html

"Estamos optimistas": Bolivia se abre al diálogo tras 48 días de movilizaciones y bloqueos

"Estamos optimistas": Bolivia se abre al diálogo tras 48 días de movilizaciones y bloqueos

Sputnik Mundo

El Gobierno boliviano confirmó que se reunirá con la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de La Paz, con el objetivo de apaciguar el país. El anuncio... 17.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-17T16:41+0000

2026-06-17T16:41+0000

2026-06-17T16:45+0000

américa latina

rodrigo paz

la paz

central obrera boliviana (cob)

bolivia

🌎 américa

protestas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/11/1173930916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_082712d67f68d219642245f2f0aebb66.jpg

Asimismo, recalcó la disposición del Gobierno a sostener el diálogo y expresó su optimismo con respecto a su avance."Estamos prestos al diálogo, comprometidos con que la cultura de la paz prevalecerá, estamos optimistas con el diálogo que se entablará con la COB y todos los movilizados", indicó.Recientemente, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, se reunió con representantes de las organizaciones campesinas Túpac Katari y Bartolinas Sisa de Caranavi y acordó proyectos de desarrollo del norte paceño.Desde principios de mayo, Bolivia registra masivas protestas y bloqueos de carreteras en distintas provincias del país organizados por sectores mineros y campesinos que requieren incremento salarial, dotación de combustible de calidad y hasta la renuncia del mandatario.

https://noticiaslatam.lat/20260615/policia-de-bolivia-incauta-mas-de-un-millon-de-dolares-presuntamente-destinados-para-bloqueos-1173895715.html

la paz

bolivia

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rodrigo paz, la paz, central obrera boliviana (cob), bolivia, 🌎 américa, protestas